AMLO pide a Biden no ceder a chantajes políticos en su país.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “entiende”, pero no comparte la postura de su homólogo estadounidense, Joe Biden, de no invitar a todos los países del continente a la Cumbre de las Américas, presionado por “chantajes” de personajes políticos en su país, a quienes identifica también como los que promueven las campañas antiinmigrantes.

“(Biden) está sometido a fuertes presiones, a chantajes de estos personajes que están medrando con esa política. Ya es tiempo de decir: ‘¡Basta y no me vas a estar chantajeando!’, porque lo primero son los pueblos”, afirmó en conferencia matutina.

Al defender su inasistencia al evento que se realiza en Los Ángeles, cuestionó la exclusión de países: “¿Quién autoriza a una nación excluir a otra? ¿Hay gobierno mundial? No. Entonces, Cumbre de las Américas, ¿para qué?”.

Desde Palacio Nacional, el primer mandatario envió un mensaje a Biden para que su inasistencia no sea utilizada como un arma política en su contra.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“No por mi ausencia se va a interpretar de que estoy ayudando a los del Partido Republicano. No, no, no, de ninguna manera. Y cada vez voy a ser más claro: quien esté en contra de los migrantes no va a contar con nuestro apoyo; y quien practique la xenofobia, el odio extranjero, no cuenta con nuestro apoyo; y el clasista, que en esencia es el desprecio a los pobres, no cuenta con nuestro apoyo; y mucho menos el que maltrate a un mexicano”, sentenció.

Dijo que están equivocados quienes piensan que si invitan a todos los países de América van a perder votos y con eso se va a fortalecer el Partido Republicano.

“No, esa es la creencia, porque el pueblo estadounidense, los ciudadanos estadounidenses, no son menores de edad. Cómo no van a querer que haya fraternidad. La mayoría de ese pueblo es religioso, 20 por ciento católico, 80 por ciento evangélico. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Y dónde está el amor al prójimo? Pues en Estados Unidos y en todos los países”, dijo.

Acusó que hay grupos interesados en que se agrave el fenómeno migratorio para utilizarlo políticamente en contra de sus oponentes, y ése será un tema que abordará con el presidente Biden.

“Estamos tratando esto, es parte de la agenda que se tiene con el gobierno de Estados Unidos porque también este es un tema, aunque parezca increíble y, además, aunque sea doloroso, que lo utilizan con propósitos políticos-electorales; hay interés en que se agrave el fenómeno migratorio para culpar a un partido o a otro de los de Estados Unidos”, señaló.

Insistió en que el proceso electoral que se aproxima en el país vecino es el origen de estas campañas antiinmigrantes: “ahora que vienen las campañas, casualmente vienen las caravanas, ahí viene otra y pues, claro que hay necesidades, por eso es el fenómeno migratorio, pero también se promueven y hay tráfico de personas, y hay bandas que se dedican a eso. Tenemos que estar cuidando lo del transporte, cuidando la vida de los migrantes, porque los trasladan en tráileres con 300 o 400 migrantes en condiciones inhumanas y estamos detrás de los transportistas”.

En otros casos, dijo, se usan pretextos para provocar malestar entre quienes necesitan cruzar la frontera: “han creado una campaña en contra de los migrantes; este gobernador de Texas (Greg Abbott), con todo respeto, inventó que había que revisar los frenos de los vehículos antes de cruzar la frontera para bloquear y crear filas que llevaban días del transporte, echándose a perder los productos”.

Monreal ve infundio en declaraciones de Rubio

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que es “un infundio” el señalamiento del senador republicano Marco Rubio en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a ha entregado partes del país a los cárteles de la droga.

Defendió que la decisión del mandatario mexicano de no asistir a la Cumbre de las Américas la hizo pública con anticipación y precisó que era por la exclusión de países, y afirmó que López Obrador se está convirtiendo en el líder del continente.

Esta decisión resalta la congruencia del liderazgo de AMLO. Marco Rubio está equivocado, pero es parte de lo que se genera en EU con la no asistencia del Presidente, (que) pesa mucho en el hemisferio

Ricardo Monreal, Presidente de la Jucopo en el Senado

“Marco Rubio ha hecho una expresión muy delicada, ha dicho que ‘feliz de ver que el Presidente de mexicano ha entregado secciones enteras de su país a los cárteles de la droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, del dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela’. No estamos de acuerdo, porque consideramos que lo que Marco Rubio ha dicho es un infundio.

“Con esta decisión se resalta la congruencia del liderazgo de López Obrador en América Latina. El señor Marco Rubio está equivocado, pero es parte de lo que se está generando en Estados Unidos con la no asistencia del Presidente, lo cierto es que el Presidente pesa mucho en el hemisferio”, declaró.

Con información de Magali Juárez