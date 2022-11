Madre buscadora de Sonora denuncia amenazas en su contra

La madre buscadora de Sonora, Ceci Flores Armenta interpondrá una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por las constantes amenazas que hay en su contra en ese estado.

En entrevista con La Razón dijo: “Es por amenazas que he recibido lamentablemente y que no han cesado desde hace meses. Las amenazas son por mis búsquedas en el estado de Sonora, ya que cada que acudo a un sitio me llegan esas amenazas, ya lo he denunciado en repetidas ocasiones, pero no me hacen caso”, indicó.

Flores Armenta indicó que las investigaciones no avanzan desde la Ciudad de México, ya que ha avisado a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), por lo que ya se encuentra desesperada porque requiere ir a Sonora a continuar con las búsquedas de sus hijos que desaparecieron en 2015.

“No sé quienes son los que me amenazan, pero ante le lentitud de las autoridades acudo a la Fiscalía General de la República para que atraiga el caso y me ayude. Cuando acudo a Sonora tengo seguridad de la Guardia Nacional y la policía estatal, pero aquí en la Ciudad de México ya nadie me cuidad”, dijo.

La madre buscadora aseveró que en la capital del país solo cuenta con un botón de pánico, pues si sale a cualquier sitio lo lleva consigo y en caso de alguna emergencia lo usa, esperando la apoyen, pero aclaró que ningún agente va con ella la cuida en sus trayectos, lo que la tiene sumamente preocupada.

“Si solo voy a estar protegida en Sonora, por qué tengo que estar fuera de ese estado. Allá están afuera de mi casa y en mis recorridos, pero al subir a un camión o avión para otra parte del país, se me termina la protección”, agregó.

Indicó que no va a terminar la búsqueda de sus hijos a pesar de que tenga riesgos, por ello busca que la protejan en cualquier parte del país, ya que por el colectivo salen a diferentes estados y ayudan a más madres.