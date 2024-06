Denuncian fraude en organización de estudiantes mexicanos en Harvard

Estudiantes mexicanos en la Universidad de Harvard denunciaron que, pese a los estrictos lineamientos del colegio, existió fraude en un proceso electoral interno de la organización de connacionales en el mismo, por lo cual hicieron un llamado a la justicia y a la no asimilación de la corrupción entre mexicanos en instituciones internacionales.

A través de un comunicado, los estudiantes explicaron que el 2 de mayo, la Organización de Estudiantes Mexicanos de Harvard (HUMAS) celebró elecciones para renovar a los integrantes de la Junta Directiva, en la cual denunciaron que la actual presidencia utilizó el cargo para favorecer una candidatura, modificando reglas y limitando el acceso a observadores electorales.

“Hubo falta de transparencia y rendición de cuentas durante el proceso, la corrupción, abuso de poder y fraude electoral para garantizar la victoria a Abraham Majluf”, argumentaron los estudiantes.

Es necesario denunciar estos hechos y que la gente se entere, porque son personas que después van a andar de diputados y de presidente de la República Estudiante mexicano de Harvard a La Razón

Lo anterior, explicaron, fue a causa de que el candidato favorecido por los votos era una persona que mantenía relaciones estrechas con las actuales presidenta y vicepresidenta de la Junta Directiva, la cual, además, “es una plataforma de la cual se adueñan algunos estudiantes ambiciosos para conseguir los contactos de las figuras más grandes de México”.

De acuerdo con los denunciantes, en el proceso electoral para renovar la Junta Directiva de Humas, en el cual contendieron los grupos Uniendo a México y Todxs somos HUMAS, resultó favorecido el primero con 81 votos, frente a los 63 obtenidos por su rival.

Sin embargo, consideran incongruentes los resultados, pues ambas cifras suman 144 votos, lo cual supera a la cantidad de estudiantes mexicanos —que, por su nacionalidad, estaban autorizados para votar— registrados en el sitio web de Harvard International Office, que son 104.

Afirman que, aun sumando a toda la comunidad mexicana en Harvard, que suma 161 personas, es inusual haber conseguido una votación del 90 por ciento de este universo con sólo un día de celebración de campañas.

Además, argumentan que la presidencia de la Junta Directiva, si bien en un principio aceptó que la candidatura del candidato ganador no cumplía con los requisitos para postularse, posteriormente modificó las reglas del proceso electoral con el objetivo de que él y otros estudiantes o integrantes de la comunidad mexicana pudieran participar.

“Por ejemplo, Majluf se registró simultáneamente como Presidente y Tesorero, contraviniendo las reglas que exigen que estos cargos sean ocupados por personas diferentes. Asimismo, se permitió la participación de un estudiante de Divinity School que se graduará en mayo, incumpliendo los acuerdos y estatutos vigentes”, explican.

Finalmente, los mexicanos argumentaron que presentaron una denuncia con evidencia ante el preboste de Harvard. Asimismo, expusieron sus argumentos al Director de Participación Estudiantil de Harvard, pero no obtuvieron una respuesta satisfactoria, pues éste respondió que la Junta Directiva de Humas es un grupo independiente y las autoridades de Harvard no regulan sus procesos, si bien se ofreció a ayudar de ser estrictamente necesario.

Sin embargo, para los mexicanos en Harvard, la urgencia, más allá de la justicia o la anulación de los comicios, es la preocupación de que la corrupción se extienda hasta en instituciones internacionales , donde se forman profesionales que habrán de servir al país o representarlos en el extranjero.

“Nos motiva que, a veces en México ocurren situaciones de mucha corrupción y sentimos que no se puede hacer nada. Me duele mucho que en una burbuja tan privilegiada como es Harvard ni siquiera podamos darnos el lujo de no ser corruptos. Siento que así podemos hacer el esfuerzo para que no sea así, que no sea corrupta la institución, y que estas personas que después van a buscar cargos de elección popular, cargos de poder en México, estén advertidas”, concluyen los denunciantes.

