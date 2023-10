Pide no dejar solidaridad

Derecha ‘carroñera’ está llamando a no donar a Guerrero por su odio a 4T: Mario Delgado Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, criticó a los opositores que llaman a no donar; pidió que no cesen las contribuciones pese a señalamientos de derecha “carroñera”