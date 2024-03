Derribo de puerta en Palacio reactiva tensiones y choques por caso de los 43

Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa irrumpieron en Palacio Nacional y derribaron la puerta de uno de los accesos laterales, sobre la calle de Moneda, justo cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia matutina, como protesta ante la falta de respuesta de las autoridades a sus demandas sobre el avance en las investigaciones del caso.

Con los rostros cubiertos con cubrebocas o pasamontañas, los normalistas se apoderaron de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la estrellaron contra la puerta de madera de la sede presidencial.

Tras varios intentos, los manifestantes lograron echar abajo la puerta y vandalizaron con pintas el exterior del recinto. Una vez adentro, fueron contenidos por elementos de la Policía Militar, encargados de la seguridad de la sede del Poder Ejecutivo, a través del uso de gas.

Sus acciones están antecedidas por una serie de protestas similares ocurridas la semana pasada, cuando también causaron destrozos en las sedes de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), además de las instalaciones del Senado. Esta semana también agredieron el Centro Nacional de Arraigos de la FGR y el edificio de la Lotería Nacional, sin que hayan sido atendidas sus demandas.

Rompen cristales con resorteras. Foto: Cuartoscuro

Los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en el 2014 mantenían un plantón en el Zócalo desde el pasado 28 de febrero, en demanda de una reunión con López Obrador y para que sean liberados 800 folios supuestamente en poder del Ejército, que podrían arrojar más pistas sobre el paradero de al menos 17 de los estudiantes; sin embargo, ante la falta de respuestas, elevaron el nivel de la protesta para ejercer presión hacia las autoridades federales.

En varias oportunidades han tratado de entregar su petición de reunión sin obtener respuesta, y, tras los hechos violentos de este miércoles, funcionarios de la Segob arribaron a su campamento para recibir el documento que exige la reunión con el Ejecutivo. Los funcionarios lo llevaron a la dependencia y, minutos más tarde, regresaron con el oficio firmado por la secretaria Luisa María Alcalde, quien se comprometió a ser mediadora para que los familiares puedan ser recibidos por el mandatario, y aseguró que llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa ha sido una prioridad en la actual administración federal.

Lo anterior, luego de las críticas que se han vertido a la Segob por la falta de compromiso y seriedad de las autoridades, pues Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González –el estudiante más joven de los 43 desaparecidos– y vocero de los familiares, aseguró que el nuevo subsecretario, Félix Arturo Medina “ni siquiera está capacitado en el tema”.

Con vallas golpean el portón, ayer. Foto: Cuartoscuro

Ya con el compromiso de la reunión en aproximadamente 15 días más, los familiares levantaron ayer mismo, en un lapso de dos horas, el plantón que mantenían en el Zócalo de la Ciudad de México y se llevaron las carpas que por 10 días fueron su hogar, así como colchonetas, ollas de comida, refrescos que les trajeron los voluntarios y simpatizantes, además de decenas de bolsas con comida y ropa.

“Pues sí ya me quería ir, porque extraño a mis nietos y tengo que seguir con mis ventas para tener dinero para mi comida y otros gastos”, dijo Cristina Bautista, quien, apurada, regalaba refrescos a todas las personas que pasaban por el plantón.

Emiliano Navarrete dijo que si bien no se van contentos, las protestas y manifestaciones que hicieron en días pasados ayudaron a que sus exigencias se hicieran visibles, ya que por más que pidieron al mandatario federal su apoyo, nunca lo tuvieron.

“No nos vamos contentos, pero al menos se logró algo; ahora sólo queda esperar a que el Presidente nos reciba y le podamos exponer nuestras demandas”, dijo a La Razón.

El vocero comentó que, aunque no hay fecha de respuesta, ésta se podría dar en 15 días, por lo que esperan regresar a la brevedad, aunque anticipó que seguirán con las protestas en Guerrero.

Momento en el que los embozados lograron abrir la puerta de Palacio Nacional, ayer. Foto: Cuartoscuro

“Nosotros vamos a seguir en protesta, porque no nos han resuelto nada. Queremos que nos liberen los 800 folios que tiene el Ejército y que pueden decirnos el paradero de 17 estudiantes; además, queremos que agilicen la extradición de Tomás Zerón de Lucio y nos den cuenta y avances en la investigación”, comentó.

Aun cuando el Gobierno federal liberó documentos hace tres meses a los padres, para que pudieran consultarlos, señalaron que fueron los mismos expedientes que se dieron a conocer de manera pública por Alejandro Encinas, por lo que dijeron que de nada sirvió que les dieran acceso y exigen los folios restantes que supuestamente tiene el Ejército para avanzar en el caso.

“Esos documentos que nos dieron eran ya pasados; son de las llamadas del día en que los desaparecieron y hacen las alertas de los personajes que estaban en Iguala, diciéndole a la gente que se resguardara porque había balaceras. Eso lo dio a conocer Alejandro Encinas anteriormente y pues sí es buena información, pero ya es vieja y no dice nada acerca de la desaparición de nuestros hijos; nosotros queremos los folios que tiene el Ejército”, insistió.

Los padres advirtieron que van a seguir con las manifestaciones, pero en caso de que se encuentren un mitin político, van a interrumpir para hacerse escuchar, sea el candidato que sea, sin distingos de partidos.

PROTESTAN EN GUERRERO. Normalistas de ocho escuelas públicas en el estado irrumpieron en el Palacio de Gobierno, luego de robar una camioneta privada e impactarla contra el portón principal del edificio.

Los estudiantes exigen a las autoridades material didáctico, uniformes y rehabilitación de sus escuelas, debido a que se encuentran sumamente deterioradas.

Sin embargo, al no tener respuesta, los jóvenes vandalizaron las instalaciones de Palacio de Gobierno, ya que lanzaron piedras a los vidrios y entraron para ser escuchados; ya en el interior, una comisión salió para atenderlos, aunque de la reunión con la mandataria estatal siguen a la espera.

“No somos represores, la puerta se va a arreglar”

Tras reprobar los hechos violentos registrados en Palacio Nacional, donde normalistas de Ayotzinapa ingresaron al recinto tras destruir una puerta lateral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se trata de un acto de provocación y confrontación en contra de su Gobierno; sin embargo, aseguró que no habrá represión a ese movimiento.

Mientras se realizaba la conferencia de prensa matutina en el Salón Tesorería, en el exterior un grupo de encapuchados rompió una de las puertas de acceso al recinto histórico por la calle de Moneda, pero los manifestantes fueron contenidos por la Policía Militar para evitar que llegaran hasta el mandatario federal.

“Ya es un movimiento en contra de nosotros que lleva como una semana, que fueron a Gobernación y rompieron vidrios; ayer (martes) en la Lotería Nacional. Es un plan de provocación clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en una provocación. No va escalar. Lo que quisieran es que nosotros respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer. Nosotros no somos represores (…) Se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema, pero lo que quieren es provocar”, insistió.

Es la primera vez en la historia que una de las puertas de acceso a Palacio Nacional es derribada por manifestantes, ya que en cuatro ocasiones anteriores sólo habían sufrido daños por incendios con bombas molotov, grafitis, martillazos y rayones.

La puerta principal Mariana, construida en 1852, ha sido la más agraviada. El primer ataque ocurrió el 1 de mayo de 1984; el segundo, el 8 de noviembre de 2014; tercero, 24 de julio de 2019, y cuarto, el 26 de septiembre de ese mismo año.

El historiador Lorenzo Meyer afirmó a La Razón que lo sucedido ayer “es un acto de provocación abierto” al Gobierno de López Obrador por parte de los normalistas para atraer reflectores.

“Estamos en época electoral y se buscan incidentes más o menos hechos a propósito para que salgan en las noticias y se difundan como algo escandaloso (…) se busca provocar al Gobierno para que luego los acusen de represores”, declaró.

Ante la petición de los inconformes para que haya un diálogo directo con el Presidente, López Obrador aclaró que serán atendidos por el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, y adelantó que en aproximadamente 15 o 20 días se reunirá con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

“Lo que me importa es encontrar a los jóvenes y ya la actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra; o sea, de provocación, y nosotros pues no queremos para nada la confrontación”, agregó el mandatario.

López Obrador mandó el mensaje a los familiares de los normalistas desaparecidos de que está dedicado al avance en las investigaciones de estos hechos ocurridos en septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

“Pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza (Emilio) Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Organización de los Estados Americanos), grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando”, denunció.

Caso Iguala es prioridad para el Gobierno: Segob

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que llegar a la verdad en el caso Ayotzinapa ha sido una prioridad en la actual administración federal.

“El compromiso con la verdad y la justicia en el caso Ayotzinapa ha sido una prioridad absoluta desde el primer día del Gobierno federal”, detalló.

En redes sociales señaló que las acciones de búsqueda de los estudiantes continúan: “No vamos a descansar hasta dar con el paradero de los jóvenes y lograr romper con el pacto de silencio. El diálogo está y seguirá siempre abierto”.

En un comunicado posterior, la Secretaría de Gobernación reiteró sus esfuerzos a seguir en campo las búsquedas con diversas dependencias del Estado, romper el pacto de silencio y alcanzar la justicia.

Refrendó la disposición del Gobierno de la República al diálogo con los padres y madres de los jóvenes, ya que es un elemento consustancial a la construcción de una verdadera democracia.

Por su parte, el portavoz presidencial, Jesús Ramírez, aseguró que la violencia ejercida por normalistas de Ayotzinapa en Palacio Nacional no se justifica cuando el Gobierno federal no es represor ni viola los derechos humanos, pues “ya no es la época de Peña Nieto”.

En sus redes sociales, el funcionario dejó en claro que en el caso Ayotzinapa donde desaparecieron 43 jóvenes estudiantes en septiembre de 2014, lo que se busca es verdad y justicia.

“La violencia no se justifica cuando el Gobierno de México no es represor ni viola los derechos humanos, tampoco hay policías ni granaderos para reprimir. Ya no es la época de (Enrique) Peña Nieto, son tiempos de transformación”, publicó el funcionario federal.

Lo anterior en respuesta a las acciones de un grupo de personas encapuchadas que causó destrozos en la Puerta 1 de Palacio Nacional, ubicada sobre la calle de Moneda número 8.

Se busca desviar atención del caso, denuncia Vidulfo

El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de querer desviar la atención del caso, debido a que ya no cuenta con respuestas, ni avances, y por ello busca culpables como cortina de humo.

El jurista reprochó que el mandatario federal arremeta contra las organizaciones que dan asesoría a los familiares de los jóvenes normalistas, así como a los abogados del caso, debido a que en reiteradas ocasiones los ha acusado de que buscan intereses particulares.

“El fin de las descalificaciones es desviar el debate, es crear una cortina de humo que desvíe lo esencial. Por otra parte, creo que está tratando de buscar culpables de su fracaso en la investigación, ya no tiene respuestas y ya no ha logrado el esclarecimiento de los hechos, por ello, lo que le queda es decir que los abogados manipulan”, explicó en una entrevista televisiva.

Rosales agregó que lo que desean es que se enrute el diálogo para que se retomen los temas esenciales y se reponga el diálogo.

“Nosotros no tenemos ninguna condición, lo único que queremos es hablar directamente con el Presidente, porque él ha dicho que es quien encabeza personalmente las investigaciones. Ya hemos intentado hablar con el subsecretario de Derechos Humanos y el diálogo ha sido un fracaso, ya que no conoce los temas, no tiene capacidad”, indicó.

Señaló que ha sido mucha arrogancia y mucha prepotencia del Presidente de la República, porque sabe que se encontraban en el Zócalo acampando, pero nunca hubo un acercamiento para saber qué era lo que necesitaban.

“Tuvo que existir esta protesta para que diga que en 15 días puede haber un diálogo”, agregó Vidulfo Rosales, quien ha sido mayormente crítico del actuar del Presidente López Obrador, tras cumplirse los nueve años de la desaparición de los estudiantes.

Centro Prodh lamenta actos vandálicos

El centro de derechos humanos, Miguel Agustín Prodh, lamentó que algunos jóvenes hayan escalado la protesta por el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la falta de resultados, luego de que vandalizaron la puerta 1 de Palacio Nacional.

A través de sus redes explicó que persiste la negativa militar a entregar documentos, ausencia de reuniones en meses con el Presidente, intento gubernamental de dividir familias, caída de la interlocución por relevo a responsables del caso, e indiferencia frente al plantón en el Zócalo de la Ciudad de México.

El organismo dijo que los padres de los normalistas no están manipulados ni por el centro Prodh, ni por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que ellos deciden sobre el proceso legal del caso.

El centro Prodh hizo un llamado a re establecer el diálogo con apoyo de las organizaciones civiles, debido a que es necesario avanzar en la verdad de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero.

El Gobierno federal ha acusado en diversas ocasiones a los abogados y organizaciones que acompañan a los padres de los 43 normalistas, pues asegura que buscan perseguir intereses particulares, además que han ayudado a sacar de las cárceles a los responsables de la desaparición de los jóvenes.

Sin embargo, fue a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que se logró avanzar en la investigación, debido a que desde su arribo al país develaron diversas situaciones irregulares de la administración federal, además que derrumbaron la verdad histórica y lograron la identificación de tres estudiantes, dados los análisis forenses.

Desde días anteriores, el Centro Prodh hizo diversos llamados a las autoridades para que pudieran ser recibidos por el Presidente en Palacio Nacional, así como el respeto a su protesta, además, se ha pronunciado por la extradición de Tomás Zerón de Lucio, de Israel, pues a su parecer, tiene muchos motivos que explicar al estar en actos de tortura de diversos testigos del caso.

Xóchitl pide al Ejecutivo recibir a padres de los 43

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, llamó al Presidente Andrés Manuel López Obrador a abrirle las puertas de Palacio Nacional a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y a decirles la verdad sobre sus hijos.

Entrevistada por los medios de comunicación en el contexto del mitin que realizó en Villahermosa, Tabasco, se refirió a los hechos ocurridos cuando el titular del Ejecutivo federal ofrecía su conferencia mañanera y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos dieron un “portazo”.

“Realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación; sería tan sencillo que el Presidente le abriera las puertas a las personas. Ustedes saben cuál fue mi caso: con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres; es más, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional.

“A los médicos que buscaban vacunas; a los alcaldes que pedían recursos para seguridad en los municipios. Ahí es donde hay que aplicar el dinero, a nivel municipal; ahí es donde empieza la violencia, es donde podemos prevenir el delito; no les quiso abrir, y ahora los padres de Ayotzinapa lo único que pedían era un encuentro con el Presidente, era ser escuchados y que el Presidente les diga la verdad. Tan fácil que es que el Presidente les diga qué pasó y si la verdad él la sabe, los papás la van a entender y creo que sería lógico que el Presidente le abriera las puertas a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa”, expresó.

Cuestionó que AMLO la critique porque supuestamente ella está lucrando con el tema de la inseguridad, cuando, dijo, “ya se le olvidó lo que hizo durante años, lucrando durante años con la guerra de Calderón y de Ayotzinapa”.

Xóchitl Gálvez también anunció que presentará una denuncia en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por su presunta intervención en los procesos electorales.

“Vamos a poner una denuncia contra la CNDH, porque no debía meterse en el proceso electoral; están haciendo uso de recursos públicos. Qué pena que la señora (Rosario Piedra) Ibarra, que llegó con dos votos robados, no tiene autoridad moral, que investigue a los violentadores”, aseveró.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que no le cuesta trabajo hacer campaña en la tierra del Presidente, porque dijo que la gente está desencantada de Andrés Manuel López Obrador.

“¿Verdad que ya se cansaron de tantas mentiras?”, preguntó a los asistentes al mitin en Villahermosa, quienes respondieron: “¡Sí!”.

“Este gobierno se coludió con la delincuencia, le ha dejado a los delincuentes el control de muchísimas colonias y lo vamos a recuperar, vamos a ganar, porque la esperanza ya cambió de manos”, afirmó Gálvez.

Afirmó, además, que ofrecerá un esquema equivalente al otrora programa Prospera, que beneficiará a las mujeres.

Ante la pregunta de si comió un taco de pejelagarto en su visita a Tabasco, la candidata presidencial de la oposición respondió: “Ya me eché uno (taco de pejelagarto) y me voy a echar otro en la elección”.

Por la tarde, la política hidalguense realizó otro evento en Cárdenas, donde aseguró que rescatará la Chontalpa de manos de la delincuencia organizada.

“¿Están listos para la lucha más importante de sus vidas? ¿Están listos para rescatar a México de esta inseguridad que vive? ¿Ustedes quieren que los hijos del Presidente se sigan haciendo millonarios con los contratos de Dos Bocas y del Tren Maya?”, cuestionó.

Sheinbaum pide evitar caer en provocaciones

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, aseguró que si bien no son correctos los hechos violentos que ocurrieron ayer en Palacio Nacional, no se caerá en ningún tipo de “provocación”, pues aseguró que no se utilizó a policías o guardias nacionales, para evitar una confrontación.

“Lo que ocurrió hoy (ayer) no me parece que sea correcto. Creo que el Presidente tiene una reunión en algunos días, pero no hay que caer en ninguna provocación, porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o la Guardia Nacional, pero se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión”, destacó en conferencia desde San Luis Potosí.

Expuso que el Gobierno federal ha recibido en diversas ocasiones a los familiares de los 43 normalistas e incluso recordó que hay una fuerte investigación en el caso, que ha generado diversos resultados, como la detención de militares y del exprocurador Jesús Murillo Karam.

“Palacio Nacional ha abierto las puertas para los padres y madres de Ayotzinapa, los ha recibido en diversas ocasiones y es importante señalar que se ha hecho un fuerte trabajo de investigación sobre el caso. Hay un reporte donde viene toda la información que se hizo en el caso; el exprocurador general está en la cárcel; hay militares privados de la libertad y se sigue trabajando en el caso”, indicó.

Por otra parte, en el tema de seguridad sostuvo que en la oposición son conservadores y hay autoritarismo, y por ello proponen la guerra contra el narco; en cambio, su movimiento propone la paz, pues dijo que no se trata de construir más cárceles para los jóvenes, sino desarrollo y actividades deportivas.

Agregó que el movimiento al que pertenece representa los derechos de los jóvenes, porque cuando llega “la derecha se acaban los derechos”; además, recordó que es necesario atender las causas y evitar la impunidad, ya que la corrupción no puede garantizar seguridad.

“La única que tiene experiencia para garantizar el tema de seguridad soy yo, y ahí está el caso de la Ciudad de México, pero del otro lado es pura simulación, ya que cuando les conviene hay un tema de aceptación de programas sociales, cuando ellos votaron en contra anteriormente”, aseveró.

Más temprano, durante un evento masivo de campaña también en San Luis Potosí, aseguró que es necesario cambiar al Instituto Nacional Electoral (INE), porque se gasta mucho dinero y no necesariamente garantiza la democracia.

En el mitin en Villa de Reyes, dijo que el país ya no puede soportar más fraudes electorales y por ello urgió a sacar a los corruptos de las instituciones del país, y refrendó la propuesta de que los consejeros sean elegidos por voto popular.

Resaltó que también se busca reformar el Poder Judicial y avanzar en la paz, pero para eso, dijo, se necesita tener la mayoría calificada en las cámaras de senadores y de Diputados. “Si hacemos eso, va a haber más democracia en nuestro país, más seguridad, más paz en México. Por eso es el plan C: (ganar la) Presidencia, senadores, diputados, todo”, agregó.

Sheinbaum Pardo también adelantó que en los siguientes días comenzará a realizar propuestas para favorecer a las mujeres del país.

Por acusación a Álvarez Icaza chocan en Senado

Senadores de Morena y de la oposición se confrontaron en la sesión del pleno de la Cámara alta por el tema de los normalistas de Ayotzinapa y por los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del senador Emilio Álvarez Icaza.

Durante la sesión que fue convocada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el coordinador del PAN, Julen Rementería, hizo un llamado para el pleno incluyera en el orden del día la defensa del trabajo del senador del Grupo Plural, quien fue señalado por el titular del Ejecutivo federal durante su conferencia mañanera por supuestamente manipular el tema de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos.

El senador del blanquiazul, Erandi Bermúdez, manifestó que es preocupante que desde la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador haya acusado que el senador Emilio Álvarez Icaza manipula a los padres de los normalistas, por lo que señaló que era necesario abordar el tema en el pleno de la Cámara alta.

“Me quiero remitir al 61 de la Constitución y en el 61 de la Constitución dice que es el presidente de cada Cámara quien velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de éstas. Y yo la invito a usted, presidenta, porque hoy fue un compañero, independientemente del partido político, quien fue acusado sin pruebas, porque al final del día es sin pruebas.

“Entonces, yo pediría a esta Mesa Directiva que, así como se defiende a los compañeros del partido en el gobierno, se pueda defender también desde la Mesa Directiva a los compañeros que no estamos en el partido del gobierno y que hagamos que en este Senado de la República todas y todos somos pares, y por eso es que pedimos que este punto de acuerdo sea aprobado”, expresó.

El compañero de bancada de Álvarez Icaza, Germán Martínez, aseveró que fue Morena quien aprovechó el tema de los normalistas en pasados procesos electorales y ahora busca borrar este tema.

Ante estos señalamientos, el senador de Morena por Michoacán, Cristóbal Arias, aseguró que contrario a lo que sucedió en gobiernos anteriores, el de López Obrador sí ha atendido el tema de los jóvenes normalistas y criticó que la oposición lo único que hace es “llevar agua a su molino electoral”.

En ese contexto, la expriista Claudia Ruiz Massieu acusó que existe una deuda histórica del Estado con los familiares de los normalistas que desaparecieron.

Ante la exigencia de la oposición, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que no evitan el debate sobre este tema, el cual aseguró que estaba contemplado en los asuntos de la agenda del día; sin embargo, fueron los mismos senadores de la mayoría legislativa los que rechazaron el debate.

En medio de este debate, el mismo senador Emilio Álvarez Icaza reprochó que todas las declaraciones en su contra por parte del mandatario federal forman parte de una estrategia de difamación en su contra, por lo que lo llamó a que desde la misma conferencia mañanera le permita confrontarlo.

“Desde este escaño responsabilizo al presidente López Obrador de mi seguridad y de la de mi familia. Quiero decirle al presidente que no por mentir se hace justicia, quiero decirle al presidente que estoy dispuesto que me invite a una mañanera y encarar las falsedades y mentiras que dice en este y otros casos.

“Pero eso no sólo no ha pasado, sino que él traicionó a las víctimas, él intervino directamente en la investigación junto con el entonces presidente de la Corte, el ministro Zaldívar, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López y decidió intervenir en la investigación”, manifestó.