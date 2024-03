Señalan “guerra sucia” contra candidata de 4T

El Gobierno federal salió en defensa de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, al denunciar una “guerra sucia” en su contra, por lo que solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar y sancionar esta campaña.

La presentadora de la sección “Quién es quién en las mentiras”, Ana Elizabeth García Vilchis, difundió en la conferencia mañanera un fragmento del programa La Hora de Opinar, de Televisa, donde el excanciller Jorge Castañeda convocó a iniciar “una guerra sucia, pero sucia en serio” en contra de Sheinbaum, a partir de “investigaciones y chismes”.

“Ya que el INE no interviene, a nosotros solamente nos censuran constantemente; pedimos que intervenga en este tipo de aseveraciones que se hacen en programas de Televisa”, demandó la funcionaria.

Insistió en pedir a la televisora y al órgano electoral que revise ese tipo de expresiones, “no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta. Este es el nivel de quienes dicen defender la democracia. Es la guerra sucia, pero sucia en serio contra Claudia”.

Subrayó que “el INE ha sancionado a la mañanera, la ha bajado, nos tienen híper vigilados, es contra la libertad de expresión, dar la postura, nuestro derecho de réplica”.

El Presidente consideró que se debe investigar, “eso es espionaje, no inteligencia. Y chismes, esas son calumnias”. Denunció un “bombardeo de mentiras y calumnias” en contra de él, su Gobierno y el movimiento de transformación, lo cual, dijo, “es muy vergonzoso en la historia del periodismo”, y acusó a los candidatos de usar temas como la violencia y “narcopresidente” con fines politiqueros”.

Expresó que existe un caudal de mentiras durante la última semana por parte de los medios de “manipulación”, con honrosas excepciones porque hay periodistas e informadores que actúan con profesionalismo y objetividad.

“No puedo hablar del tema porque cae en la esfera de lo electoral, pero es evidente que están utilizando lo de la violencia. Magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos políticos o politiqueros por esta temporada, por la campaña. Pero hay que tenerle confianza a la gente“, refirió el mandatario.

Añadió que los opositores han tratado de poner en la agenda política los temas de violencia, de desabasto de agua, narcopresidente, dictadura, persecución a la prensa, insultos, pero “no les funciona, no les han funcionado y no les va a funcionar. Te imaginas lo que es una campaña de narcopresidente, de millones de menciones, como 140 millones, miles de millones, y ¿qué han hecho (los del INE)? Me han hecho, y no es una balandronada, es un dicho, es algo que tiene que ver con el Presidente Juárez, decía que ‘nos hacen lo que el viento a Juárez’”.

Más adelante, dijo estar orgulloso de los logros alcanzados en su Gobierno a favor de la mujer, previo a la conmemoración del Día Internacional este viernes, además de que “va a ser una mujer la próxima Presidenta de México a la que le voy a entregar la banda presidencial”.

“Me siento muy orgulloso. Uno, que en este Gobierno se redujo la pobreza de hombres y de mujeres y (...) fueron más beneficiadas a las mujeres. Dos, que no ha habido en la historia de México un Gobierno con tantas mujeres en el servicio público. Tres, que va a ser una mujer la próxima Presidenta de México a la que le voy a entregar la banda presidencial”, aseveró.