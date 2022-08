Desdén de secretarios de Estado a plenaria de Morena causa crisis en la bancada

El desaire de tres secretarios de Estado y la dirigencia nacional de Morena a la reunión plenaria de grupo legislativo mayoritario en el Senado desató una crisis al interior de la bancada , que se sumó a la falta de acuerdos para definir al próximo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Para el encuentro de los senadores que se realizó este martes en Xicoténcatl estaban convocado el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, así como el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; sin embargo, no asistieron .

La última reunión que tenían programada con los senadores de Morena era con la dirigencia del partido, Mario Delgado y Citlalli Hernández, sin embargo, desde la conferencia de prensa que ofreció el líder del partido, anunció que su agenda no le permitiría asistir .

Ante la ausencia de los invitados especiales a la plenaria de la bancada mayoritaria , hecho que por primera vez se registra, ya que no se había dado la ausencia de los secretarios de Estado en las plenarias de los partidos en el poder con el PRI ni con el PAN, los senadores de Morena entraron en un debate sobre lo sucedido.

El primero en reclamar una reflexión fue el senador por Tlaxcala, José Antonio Álvarez Lima, quien después de estar mucho tiempo afuera de Xicoténcatl al teléfono, ya en la reunión demandó hacer una autocrítica para explicar la ausencia de los secretarios de Estado .

“Porque hemos cumplido hasta hoy con el compromiso que adquirimos con nuestros electores, por eso, y lo digo de muy buena fe, me extraña la ausencia del secretario de Gobernación, si hemos cumplido, ¿por qué no está el secretario de Gobernación? Ojalá esto no signifique un distanciamiento entre nuestra fracción y el gobierno del Presidente López Obrador"

El vocero de la bancada, César Cravioto, identificado entre los senadores radicales, aseveró que la ausencia de los secretarios de Estado más que desaire se trata de un mensaje político y criticó las declaraciones más recientes del coordinador Ricardo Monreal, porque aseveró que no han sido de respaldo al titular Ejecutivo federal.

Al respecto, el propio Monreal puntualizó que el desdén no se le hizo a él como persona , sino que fue a un órgano legislativo, en este caso al Senado de la República y aseveró que si el pleito es con él, entonces los pueden citar a los demás senadores, lo que desató aplausos de respaldo.

“A mí no se me hizo, como persona a mí no se me hizo, el desdén es para un órgano legislativo, si el problema es conmigo que los invite a ustedes si mí, yo no voy a la reunión que quieran ir con él, se los ofrezco, pero no tiene porque tratar a todos igual si el pleito es conmigo o si la diferencia es conmigo no lo merece ningún compañero”