Mau Nieto demanda legalmente a mujer que lo acusó de abuso (VIDEO)

El comediante Mau Nieto reapareció en redes sociales, luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra y anunció que denunció ante las autoridades por difamación y hechos falsos a la mujer que lo señaló de abuso.

Mau Nieto publicó un video en el que explicó que las acusaciones en su contra le causaron daño en su carrera profesional.

“El pasado lunes 15 de agosto una mujer me denunció en sus redes sociales por abuso sexual. La falsa acusación fue un terremoto mediático que sacudió por completo mi vida, no solo de manera emocional, social, sino que ya hubo repercusiones de manera laboral”, dijo el comediante.

Señaló que él está consciente de que ha creado una imagen pública de fiesta y alcohol, pero dijo que no es mala persona y que no todo lo que se diga en redes sobre él es real.

Mau Nieto comentó que si se busca justicia se debe hacer en las instancias que juzgan los actos de las personas y no en redes sociales.

“Estos días me han hecho ver cómo se puede arruinar la vida de alguien sin cuestionar los hechos. Lo que no podemos permitir es que se han cancelaciones sin ningún tipo de prueba o sustento. Si lo que queremos es hablar de justicia, la justicia se debe buscar ante las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas y no en redes sociales”, explicó el comediante.

Mau Nieto denuncia a mujer que lo acusó de abuso

Indicó que confía en su inocencia y en que la verdad sale a la luz. Finalmente anunció que denunció ante las autoridades a la mujer que lo acusó de abuso.

“El día de ayer ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales. Espero que se haga justicia”, dijo el comediante.