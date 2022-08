¡Bye, bye Dr. Simi! Le avientan nuggets de pollo a Harry Styles durante concierto (VIDEO)

No es un secreto que los fans mexicanos hayan hecho famoso el acto de lanzar peluches del Dr. Simi a los escenarios. Sin embargo, durante un concierto de Harry Styles en el Madison Square Garden, un fan estadounidense decidió cambiar la tradición y le arrojó un nugget de pollo al escenario. Pero la acción dislocó al cantante.

El ex integrante de One Direction se encontraba dando un concierto, cuando de repente alguien le arrojó un nugget de pollo, el cual recogió del suelo.

"¿Quién lanzó este nugget de pollo?", dijo Styles. Inmediatamente, el fan tiró otro trozo de carne y dijo "Aquí hay otro nugget de pollo".

En ese momento, el público le gritó que los comiera, pero él dijo que no lo haría porque no comía carne.

"Yo no como pollo. Lo siento, yo no como carne", dijo.

En otro momento, expresó que no lo haría porque el trozo de pollo estaba frío y no se veía fresco. En ese momento, le preguntó al fan si quería recuperar su nugget.

«¿Lo quieres de vuelta? ¿Por qué? Muy bien, aquí lo tienes. No lo comas, no sabes qué había en el piso, no vayas a buscarlo, te daremos otro nugget, no temas».

Al final, Harry decide continuar con el concierto y manejar la situación con humor.