Desapariciones continúan; casos, 13.39% más que en 2022 y 2021

La situación en México por la desaparición de personas parece no terminar, pues de acuerdo con el Quinto Informe de Gobierno, la cifra remontó 13.39 por ciento al pasar de 13 mil 044 a más de 17 mil este año.

Según el documento, del 1 septiembre de 2022 al 30 de junio de 2023 se reportaron 17 mil 572 personas desaparecidas o no localizadas, de las cuales ocho mil 108 continúan como desaparecidas, es decir, 46.1 por ciento, mientras que nueve mil 464 fueron localizadas, esto es, 53.9 por ciento).

Comparando este número con el reporte previo del Cuarto Informe, se registraron 13 mil 044, de las cuales, siete mil 150 personas continúan como desaparecidas, mientras que en el Tercer Informe fueron 13 mil 842 reportes de los que resultaron seis mil 431 desaparecidos hasta ese momento.

Cabe resaltar que aunque el número de localizados es mayor en este año, la cifra de desaparecidos también refleja un alza.

No sabemos cuánto tiempo esté la dependencia sin cabeza o cuánto tiempo se tarden en nombrar a alguien nuevo, pues ni convocatoria hay

Delia Quiroa

Madre buscadora y vocera del Colectivo 10 de marzo

La situación ha generado intensos llamados de colectivos de búsqueda para que se haga un registro correcto, pues aseguran que la cifra puede ser más, debido a que muchos casos no se denuncian.

El jueves 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, organizaciones civiles urgieron al Gobierno a que se elija a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), tras la renuncia de Karla Quintana, para que no haya más retrasos en el tema.

. Gráfico: La Razón de México

En el Quinto Informe, las entidades federativas que concentraron el mayor número de reportes de personas desaparecidas son: Estado de México, Ciudad de México, Zacatecas, Michoacán, Nuevo León, Morelos, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato y Sinaloa, que concentran el 71.6 por ciento de los reportes.

El documento detalla que se reportó la desaparición de seis mil 976 mujeres, de ellas, cuatro mil 456 fueron localizadas (cuatro mil 365 con vida y 91 sin vida) y dos mil 520 siguen desaparecidas o no localizadas. El 75.9 por ciento de mujeres desaparecidas se concentran en 10 entidades federativas.

Se necesita una estrategia real de seguridad, aparte de ayudar a los colectivos, ya que sufrimos de sed, hambre, clima e inseguridad en cada búsqueda que hacemos

Cecy Flores

Madre buscadora de Sonora

En este mismo periodo se reportó la desaparición de mil 787 niñas, niños y adolescentes (mil 103 mujeres y 684 hombres).

Para atender la crisis de personas desaparecidas, por conducto de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y en coordinación con autoridades judiciales y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, se realizaron tareas de acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en jornadas en casi todo el país.

Así, se realizaron 764 búsquedas en campo en 29 entidades, que cubrió 315 municipios; además se reportó la localizaron 342 fosas clandestinas con 696 cuerpos, de los cuales fueron identificados 195 y 105 entregados a sus familiares.

Este año y el que sigue va a ser muy violento, ya que hay concentración de la política y se puede olvidar todo lo que hicieron los colectivos

Jorge Ugalde

Vocero del Movimiento Nacional de Desaparecidos

Al 13 de junio de 2023 se revisaron las fosas de 40 panteones, y se logró exhumar 21 mil 644 cuerpos y restos. Del total, 8 mil 569 son cuerpos y restos de personas fallecidas identificadas; 8 mil 096 personas fallecidas no identificadas y 4 mil 979 material biológico de personas con vida.

Activistas ven más crisis con la Comisión acéfala

En épocas de elecciones, con la Comisión Nacional de Búsqueda acéfala, con un proceso de recambio incierto y en medio de una crisis de desapariciones que amenaza con aumentar, el panorama no es alentador por la falta de acciones del Gobierno federal en el tema, advirtieron colectivos y expertos.

“No va a haber cambio en la Comisión Nacional de Búsqueda, y menos con la renuncia de Karla Quintana. Eso agrava el panorama, que de por sí es una grave crisis en México. No sabemos cuánto tiempo esté la dependencia sin cabeza o cuánto tiempo se tarden en nombrar a alguien nuevo, pues ni convocatoria hay”, denunció Delia Quiroa, madre buscadora y vocera del colectivo 10 de marzo.

En entrevista con La Razón, explicó que el panorama de desapariciones en el país “no es nada alentador”, ya que hay una grave falta de acciones gubernamentales para detener el delito, mientras que diariamente siguen secuestrando los grupos del crimen organizado a la gente para explotación sexual, laboral o de trata.

Quiroa se ha visto en la necesidad de pedir a grupos del crimen organizado una tregua para buscar a sus familiares, sin represalias, ni acusaciones, pues no desea culpables, sino localizar cuerpos o restos.

El miércoles 23 de agosto, Karla Quintana Osuna renunció a la CNB sin dar motivos del porqué de su decisión. La ahora exfuncionaria llegó a la dependencia el pasado 19 de febrero del 2019, luego de un largo proceso de selección que encabezó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En su gestión, se registraron 42 mil 415 personas desaparecidas o no localizadas, que representan 96.2 por ciento del total de personas con ese estatus en lo que va de la administración federal actual, que contabilizan 44 mil 054.

Aunque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde informó que en breve darán a conocer la convocatoria, aún se desconoce cuándo se pueda dar, los requisitos y los perfiles de quién podría ocupar la Comisión; además, dicen, falta conocer cuánto tiempo quedará sin cabeza la dependencia con un panorama histórico de 110 mil 982 personas desaparecidas.

“Es grave que en su administración no se generaran buenos resultados, porque simplemente no interesó el tema. A mí me dijeron que les urgía sacar a Karla Quintana y poner uno nuevo, pero es necesario esperar cuánto tiempo se queda el país sin titular; nosotros esperamos que no mucho, ya que se dice, ya hay interesados”, explicó Ceci Flores, madre buscadora de Sonora.

Subrayó que sigue sin existir un compromiso real con los colectivos, madres y familias, pues a mucha gente le están quitando la vida, secuestrándolos y desapareciéndolos, sin dejar rastro de sus cuerpos.

“Se necesita una política real de combate a los grupos delictivos, pues son los responsables directos de las desapariciones. Se necesita una estrategia real de seguridad, aparte de ayudar a los colectivos, ya que sufrimos de sed, hambre, clima e inseguridad en cada búsqueda que hacemos”, dijo, y agregó que la crisis puede aumentar ya que se viene fin de año y elecciones.

José Ugalde, vocero del Movimiento Nacional de Desaparecidos, dijo que si bien no había interés en el tema, en los meses que viene serán peores, ya que se vienen panoramas políticos muy violentos donde aumentará el delito a nivel nacional, aparte de que van a ir olvidando el tema, si no traen a una persona comprometida.

“El problema es que en la administración de Karla fue de mucho aumento en el tema, no realizó acciones preventivas y de reacción para abatir las desapariciones, pues no tomó en cuenta a las familias y solo se dedicó estar en búsquedas en Coahuila y Tamaulipas, cuando el problema es a nivel nacional”, explicó.

A pesar de ello, dijo que la extitular de la CNB trató de hacer su trabajo, aunque aclaró hay muchas situaciones alrededor que provocaron su salida.

El activista aseveró que es importante que la Comisión no se mantenga sin titular por mucho tiempo, ya que “se agrava la crisis, dentro de la crisis de desapariciones”, pues la falta de interés es una constante en el Gobierno federal.

“Este año y el que sigue va a ser muy violento, ya que hay concentración de la política y se puede olvidar todo lo que hicieron los colectivos. Hay algún avance en el reconocimiento de la cantidad de desaparecidos que hay en el país, que es brutal, no se imagina cuál es el panorama total de ello”, agregó.

Mencionó que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda debe tener un perfil humano, de acercamiento con las familias, con los colectivos, que se apegue a la normatividad, ya que se debe dar cuenta que los colectivos son los que se encuentran haciendo el trabajo del Gobierno federal, sin ningún tipo de apoyo.