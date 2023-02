Descongelan cuentas de Cárdenas Palomino

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tuvo un revés judicial, al perder el juicio de amparo que promovió Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Federal de la Policía Federal y mano derecha de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, ante el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que se liberen sus cuentas bancarias.

“El señor Luis Cárdenas Palomino ha recibido del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la justicia de la unión, apenas el 25 de enero de 2023. Este tribunal está integrado por Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: ‘La justicia de la unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino’.

“Es una resolución definitiva e inatacable, no tenemos recurso, desechó el tribunal un recurso presentado por el Gobierno mexicano a través de la UIF y como copartícipe del recurso el propio Presidente de la República”, reconoció Pablo Gómez, titular de la unidad.

Señaló que esto le da al exfuncionario acceso de nueva cuenta al sistema financiero nacional, por lo que podrá operar sus cuentas y realizar cualquier transacción bancaria o de inversiones.

Cárdenas Palomino se encuentra recluido desde julio del 2021 en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, acusado de tortura en agravio de cuatro presuntos secuestradores.

Hasta ahora sólo le habían encontrado una cuenta con 5.5 millones de pesos y no han detectado propiedades en el extranjero, reconoció Gómez Álvarez.

“Originalmente fue bloqueado por cinco millones y medio de pesos que tenía en una cuenta. Obviamente son dineros livianos para estas tramas de corrupción, porque no las tienen, pero estar en las listas de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero, no puede cobrar un cheque. No puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera”, explicó.

Pablo Gómez indicó que las autoridades mexicanas han investigado por años a Cárdenas Palomino; sin embargo, hasta ahora no habían revisado si tiene propiedades en Estados Unidos o México.

“No hemos hecho una investigación de propiedades de este individuo en Estados Unidos, pero yo creo que es necesario analizar la posibilidad de hacerlo, porque el asunto es harto complicado. Luis Cárdenas Palomino está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace mucho.

“Tenemos, mire nada más de qué tamaño es este timbiriche de empresas y personas, ahí está”, dijo, al mostrar una lámina sobre la supuesta red de corrupción que tejió Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Felipe Calderón, y donde aparece involucrado Cárdenas Palomino.

Ahora, la decisión del tribunal colegiado le dará acceso a sus cuentas bancarias, a pesar de que Cárdenas Palomino se encuentra recluido.