Deseo que rescatemos a los trabajadores, expresa AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su deseo de que los trabajadores atrapados dentro de la mina en Sabinas, Coahuila, puedan ser rescatados con vida.

“Lo que quiero, deseo, con toda mi alma es que rescatemos a los mineros. Mandarles un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir fe y van a seguir contando como siempre con nosotros, no están solos”, manifestó el jefe del Ejecutivo federal.

Dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional, con el subsecretario Agustín Radilla Suástegui, coordina los esfuerzos de los tres niveles de Gobierno y aprovechó para girar instrucciones a parte de su gabinete para que actúen con rápidez en las labores de rescate.

“Aprovecho para decirle a Germán Martínez de la Comisión Nacional del Agua, Octavio Ramírez Oropeza (PEMEX), que se pongan de acuerdo con el general Radilla, también a Manuel Bartlett de la CFE, a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), a los gobernadores de la región que puedan tener bombas grandes para sacar el agua, que podemos llevar en los aviones de carga de la fuerza aérea pero aprovechar el día bien, para avanzar que aquí la conferencia también es para tomar acuerdos, ya me están escuchando y que se pongan de acuerdo con el general”, explicó.

También pidió que se concentren los esfuerzos en el rescate y no sobre las responsabilidades de este accidente.

“Las investigaciones sobre los responsables, los permisos, las inversiones, todo eso lo estamos dejando para después, ya sabemos quiénes tenían las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, todo, pero no hablemos de eso ahora, vamos a buscar salvar a los mineros, a rescatarlos y básicamente”, pidió el mandatario.