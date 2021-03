Tamaulipas y NL hacen deslinde de vacunas con falla en frío

Autoridades de salud de Nuevo León y Tamaulipas se deslindaron de los efectos que pudiera tener en la población las vacunas contra Covid-19 de Sinovac que estuvieron expuestas a una temperatura mayor que la recomendada, en tanto que Coahuila señaló que continuará con su aplicación.

“Si bien la federación ha decidido que se puede aplicar esas vacunas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas se deslinda de toda responsabilidad ante la aplicación de éstas. La Secretaría de Salud del estado no se responsabiliza a los efectos que pudiera tener en la población, si el líder estatal y Bienestar Federal deciden aplicarla, la institución no participará en su aplicación”, advirtió Gloria Molina Gamboa, titular de la dependencia.

En conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, la funcionaria indicó que el pasado 7 de marzo, Tamaulipas recibió más de 22 mil 800 dosis a 12.6 grados centígrados, cuando la norma establece que deben estar a una temperatura de entre dos y ocho grados centígrados.

Sobre las 4 mil 680 vacunas que llegaron a Nuevo León, De la O Cavazos expresó: “Yo no tengo confianza, yo no me la aplicaría y mucho menos a la población. Las vamos a tener aquí, no es confronta, no es pleito, trabajamos en equipo”.

El funcionario estatal destacó que el Gobierno federal emitió un comunicado en el que se indica que las vacunas pueden durar 14 días a temperaturas de 25 grados; sin embargo, puntualizó que esta información no viene en las especificaciones del laboratorio.

“El 7 de marzo recibimos vacunas de Sinovac, de las que 4 mil 680 no cumplían con la temperatura. Decidimos nosotros que se iban a resguardar y avisamos a las autoridades de salud federal, y ellos emitieron un comunicado donde dicen que las vacunas pueden durar 14 días a temperaturas de 25 grados, no teníamos conocimiento de eso”, explicó.

El martes, Ruy López Ridaura, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades explicó que al menos ocho entidades reportaron que las vacunas llegaron a una temperatura mayor. Sin embargo, detalló que sólo se identificó una variación durante una hora en las dosis enviadas a Oaxaca, Nuevo León y Tamaulipas, la cual no comprometió la seguridad y eficacia del producto.

Por separado, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que continuarán la vacunación con las dosis de Sinovac, pese al desequilibrio en la red de frío.