Detectan 11 distribuidores irregulares de medicamentos e insumos médicos

Tras una revisión de vigilancia sanitaria se detectaron once nuevos distribuidores de medicamentos que no cumplen con la legislación vigente .

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que siete se encuentran en el estado de Tabasco, dos en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y otro más en el Estado de México.

"Las faltas presentadas por estos establecimientos consisten en no contar con Aviso de Funcionamiento y no fue posible constatar las condiciones sanitarias, debido a que el personal (Cofepris) no tuvo acceso al inmueble"