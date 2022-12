Prórroga para dirigencia del PRI genera tensiones innecesarias, afirma Beatriz Paredes

La expresidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes consideró que la prórroga que permitirá a Alejandro Moreno Cárdenas extender su dirigencia, genera nuevas tensiones innecesarias al interior del tricolor.

En entrevista desde San Lázaro , la senadora priista afirmó que la modificación que el lunes aprobó el Consejo Político Nacional a los estatutos del partido la sorprendió.

“Francamente creo que fue inoportuna, pienso que hay temas mucho más importantes en la vida política del país y siento que, en su oportunidad, cualquier intento de prórroga, de quien fuese, tiene como elemento esencial, como principal condición alcanzar el más alto grado de consenso. Es un asunto que genera innecesariamente nuevas tensiones hacia el interior del PRI ”, declaró.

De cara a las elecciones que se llevarán para renovar las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, Paredes Rangel dijo que la prioridad para las y los priistas es construir alianzas.

“Ahorita tenemos muchísimo trabajo. Nuestra prioridad como priistas es que se construyan alianzas eficaces en el Estado de México y el estado de Coahuila y que, con esas alianzas y con esas candidaturas que se alcancen, en el estado de México, con la candidatura de Alejandra del Moral, alcancemos la victoria. Esperemos que sea una breve tormenta y que la superemos”, dijo.

Sobre el tema, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, optó por no pronunciarse sobre los asuntos del partido pues “el respeto al partido ajeno es la paz”.

“Lo que haga cada partido en su interior, las decisiones que adopt e son decisiones que le corresponden solamente a los militantes , a las dirigencias de ese partido. No porque no estemos viendo lo que ocurra alrededor nuestro, sino porque creo que cada partido tiene derecho de tomar sus decisiones y de consultarlas o no al interior, de acuerdo con sus estatutos”, dijo.

