PRD invita a oposición a “alianza única” para evitar “elección de estado” en Coahuila y Edomex

El PRD en el Senado advirtió que en los comicios que se celebrarán en el Estado de México y en Coahuila van a una “elección de Estado” a causa de lo que, acusó, ha sido una evidente intromisión del gobierno federal, por lo que llamó a la oposición a concretar una alianza única.

El senador Juan Manuel Fócil señaló que esta convocatoria incluye a Movimiento Ciudadano, ya que dijo que cualquier división en los opositores sólo beneficiará al partido guinda.

“ Vamos a ir contra una elección de Estado en los próximos comicios en los estados de la República, así que ir por separado es realmente favorecer al gobierno federal, a Morena. Por lo tanto, considero que es un error [ir separados]; ahora, si ellos tienen un candidato que sea mejor, habría que mostrarlo, creo que la presencia de Movimiento Ciudadano en el Estado de México está muy limitada y no le alcanza para competir con Morena”, manifestó.

De cara al registro de las coaliciones o candidaturas comunes en el Estado de México y Coahuila, el senador por Tabasco recordó que todavía no hay una persona definida como candidato o candidata, por lo que se debe privilegiar el acuerdo opositor para una alianza.

“ No hay una persona seleccionada para competir , porque todavía no son los tiempos, que Morena esté violentado la ley, no obliga a los demás partidos a hacerlo”, apuntó.

Fócil dijo que, si bien los partidos opositores en algún momento fallaron a los electores, éstos buscan el bienestar de la población, además de que los gobiernos de Morena tampoco garantizan los mejores resultados.

“La alianza PRI, PAN y PRD ha sido exitosa en algunas contiendas, hay un voto duro de los partidos dependiendo del estado, que les permite sostenerse como gobierno y que se empiecen a practicar gobiernos de coalición", señaló el legislador.

“Ni Morena va solo, se tiene que aliar con el PT, con el Verde, Nueva Alianza, con partidos locales para hacer frente a la oposición. Puedo coincidir en que algunos de estos partidos le han fallado a México, pero el gobierno de Morena no es mejor , también le ha fallado, tenemos que buscar el bien de la gente, de nuestro país”, concluyó.

AM