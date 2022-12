Extensión de “Alito” al frente del PRI no debe afectar coalición: PRD

La dirigencia del PRD aseguró que la extensión de la presidencia del Alejandro Moreno en el PRI no afecta el proceso de coalición que se encuentran dialogando, pues la situación del dirigente nacional del tricolor es sólo un asunto interno.

En entrevista con La Razón, Jesús Zambrano señaló que no se meterá en temas internos del tricolor , pues las críticas emitidas vienen de mismos militantes y no de algún externo. “No creo que afecte, ya que son decisiones internas de cada partido en las que yo me voy a meter. Ya los asuntos que tienen que ver con las críticas que se han generado de algunos dirigentes del PRI, pues ellos deberán atenderlas y resolverlas por sus propios conductos”, destacó.

Subrayó que los acuerdos que tienen entre partidos son institucionales y no con “sea quien sea” la persona a cargo del mismo, pues éstos se hacen a nombre de las fuerzas políticas. “Nosotros seguiremos atendiendo el tema de las alianzas, primero para 2023, y se deberán acordar con la actual dirigencia del PRI sin problema. Si ‘Alito’ se queda hasta el 2024, entonces el PAN y PRD acordaremos con quien esté al frente ”, dijo.

Zambrano Grijalva aseveró que las preocupaciones con la actual dirigencia del PRI fueron disminuyendo tras los compromisos que adquirió el partido en la votación de reforma electoral. Por ello, aclaró que continuarán negociando con el PRI sin importar quién esté al frente.

Como lo publicó La Razón este martes, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, volvió a abrir un frente de choque con sus propios compañeros de partido, luego de que impulsó la aprobación, en el Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor, de cambios a los estatutos que le permitirán ampliar el periodo de su dirigencia.

Por otro lado, la secretaria general del sol azteca, Adriana Díaz, coincidió en que la extensión no debe afectar en una posible alianza , porque se debe cumplir con un proceso interno, “entonces no afecta absolutamente nada y puede estar al frente quienes ellos designen, por ello estaremos trabajando con ellos de manera institucional”, explicó.

Indicó que no ve un gran impacto en que se quede Alejandro Moreno al frente, ya que el PRD lo asume de manera institucional: “Vamos viento en popa en la alianza y tenemos hasta mediados de enero para firmarla. Por ello, se está avanzando en las mesas de trabajo y, además, vamos a ser competitivos”, agregó.

