Detienen a Armando Escárcega, 'El Patrón', supuesto jefe del grupo que atentó contra Ciro Gómez Leyva

El periodista mexicano, Ciro Gómez Leyva, informó que autoridades mexicanas confirmaron que fue detenido en California, Armando Escárcega, “El Patrón”, supuesto jefe del grupo que atentó contra su vida el 15 de diciembre de 2022.

"Me informan que en breve darán a conocer más detalles", adelantó en su cuenta de X.

#ÚLTIMAHORA Autoridades mexicanas nos confirman que fue detenido en California, Armando Escárcega, “El Patrón”, supuesto jefe del grupo que atentó contra de mi vida. Me informan que en breve darán a conocer más detalles. CGL — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 17, 2023

Aquella fecha, por la noche, Gómez Leyva fue víctima de un ataque armado directo, cuando viajaba a bordo de su camioneta, del cual salió ileso.

El conductor de noticieros dio a conocer en redes sociales que personas armadas intentaron asesinarlo. Él mismo manejaba su vehículo.

“A las 11:10 pm, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, escribió en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que en cumplimiento de una solicitud de la misma institución, de detención provisional con fines de extradición, fue detenido Armando “E”, por delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó en contra de la vida del comunicador.

#FGRInforma | En cumplimiento de una solicitud de la #FGR, de detención provisional con fines de extradición, fue detenido Armando “E”, por delito de asociación delictuosa dentro de la célula criminal que atentó en contra de la vida del periodista @CiroGomezL. 1/2 pic.twitter.com/txeEzGrGKJ — FGR México (@FGRMexico) October 17, 2023

