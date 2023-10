Diferencias en INE atrasan acuerdo de paridad para 9 gubernaturas

En medio de acusaciones de los consejeros por “chicanadas”, el Instituto Nacional Electoral (INE) atoró el acuerdo para la paridad en candidaturas a gobiernos estatales, mediante el cual se establecía la postulación de cinco mujeres y cuatro hombres para los comicios del 2024, por lo que los partidos políticos consiguieron un respiro al no ordenar la autoridad electoral aplicar esta medida.

Aunque la mayoría de consejeros están a favor de obligar a los partidos a postular mujeres en cinco de las nueve candidaturas a gobiernos locales, la votación del acuerdo estuvo marcada por la confusión de los elementos que se incluirían en la votación en general, dado que se había presentado un engrose, y lo desecharon por seis votos en contra y cinco a favor.

Ante este resultado, la consejera Dania Ravel no dudó en reclamarle a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, por lo que consideró que era una “chicanada”, debido a que no se hizo la votación separando los elementos que habían solicitado.

“Presidenta, con todo respeto, esto es una chicanada, porque hemos estado insistiendo durante toda la sesión que nosotros queremos votar el criterio cinco-cuatro y se aferraron a que eso no fuera así y se nos dijo que se iban a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración, y ahorita ya no se quieren someter a consideración; me parece que eso no puede transitar, por favor”, expresó.

Ante este señalamiento Taddei le pidió a la consejera Ravel que fueran respetuosos porque “aquí no hay ‘chicanadas’”, lo que fue respaldado por el consejero Uuc-Kib Espadas, quien puntualizó que, con la votación, el proyecto fue desechado.

Ya hay una decisión de favorecer a la mujer, eso es en el pleno del Consejo, todos la tenemos. La votación, cuando se somete con un proyecto de engrose de esta naturaleza, es lo que complicó la votación; hubo un error en la votación

Guadalupe Taddei, Consejera presidenta del INE

Ante el reclamo de los demás consejeros, como Jaime Rivera y Claudia Zavala, que fue quien había propuesto un engrose que finalmente ya no se votó y que también se confrontó antes con la consejera presidenta por los tiempos para presentarlo ante los consejeros, se determinó que se hará una nueva convocatoria del Consejo General, en la que se presentará un nuevo proyecto.

Fue la consejera Carla Humphrey quien puntualizó que, ante la situación, se debe convocar a una nueva sesión en un plazo de 24 horas, lo que fue confirmado por Taddei.

La consejera presidenta, así como los consejeros Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas, quien en todo momento se manifestó en contra del acuerdo para la paridad, se apresuraron a puntualizar que no fue avalada la propuesta.

“Perdón, si el proyecto no está aprobado, no hay nada qué modificar. El proyecto fue desechado, me da mucha pena”, subrayó Espadas.

Durante el desarrollo de la sesión, los consejeros, con excepción de Uuc-Kib Espadas, defendieron el acuerdo para que los partidos se vieran obligados a postular cinco mujeres y cuatro hombres para contender por las gubernaturas que se renovarán el próximo año.

Los partidos, salvo el Verde Ecologista de México (PVEM), presentaron sus argumentos para rechazar, dijeron, no la paridad, sino la intromisión del INE en las decisiones internas de las fuerzas políticas.

Después de una sesión de cuatro horas, en la que la mayor parte se dedicó a discutir el acuerdo para la paridad en las gubernaturas, se dio la votación de manera confusa: los consejeros Guadalupe Taddei, Norma de la Cruz, Rita Bell López Vences, Jorge Montaño y Uuc-Kib Espadas votaron a favor del proyecto general; sin embargo, los consejeros Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz lo rechazaron, porque buscaban respaldar el engrose que presentó la consejera Zavala, en el que se reforzaba la fundamentación del proyecto a favor de la paridad.

“Lo que acabamos de ver es que había una mayoría, hay una mayoría, ya hay una decisión de favorecer a la mujer, eso es en el pleno del Consejo, todos la tenemos. La votación, cuando se somete con un proyecto de engrose de esta naturaleza, es lo que complicó la votación; hubo un error en la votación”, manifestó la consejera presidenta.

Incluso, ironizó que el otro bloque de consejeros haya votado en contra, cuando “todos debimos de haber votado a favor en lo general”.

Pese al ambiente con el que cerró la sesión del Consejo General, la consejera presidenta rechazó que haya división entre los consejeros.

“A ver, estos son los gajes normales en un órgano colegiado. Las posturas, los esfuerzos, los trabajos, la argumentación, la motivación, la fundamentación siempre tienen que ser surtida por todas las consejerías o las áreas de trabajo de aquí en el Instituto”, expresó.

Urgen plan de blindaje para 280 mil candidatos en 2024

Con las aspirantes presidenciales ya con medidas de protección por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional (GN), desde las fuerzas políticas y el Instituto Nacional Electoral (INE) plantean la urgencia de que también se presente un esquema de blindaje y protección para los más de 280 mil candidatos que contenderán en el 2024, y que garantice el desarrollo pacífico de las próximas precampañas y campañas.

En el proceso electoral del 2021 se registraron mil 066 ataques en contra de actores políticos, documentó la consultoría Etellekt, que apuntó que eso representó 38 por ciento más en comparación con las elecciones del 2018, cuando se registraron 774 víctimas.

En los hechos documentados en 2018, 152 personas sufrieron homicidio doloso; 48 eran aspirantes y candidatos. Mientras que en 2021 hubo 102 víctimas mortales; 36 de ellas buscaban un cargo de representación popular.

Aunque todavía no se han registrado hechos que documenten agresiones contra aspirantes a cargos de elección popular en lo que va del actual proceso, a poco más de un mes de que inició, fueron asesinados dos encuestadores de Morena y uno más permanece desaparecido, lo que hace coincidir a autoridades y actores políticos consultados por La Razón sobre la necesidad de implementar una estrategia clara para cada caso.

Gráfico

Ante el escenario de violencia en el país y lo que sucedió con los encuestadores, el INE dejó claro que la organización de una estrategia en materia de seguridad corresponde a las autoridades, particularmente a las federales.

Sin embargo, al ser consultada sobre el tema específico del plan de seguridad, la consejera presidenta Guadalupe Taddei precisó que en los protocolos que se implementen, el papel del INE será seguir los criterios que se establezcan, pero sobre todo estará atento ante cualquier situación o solicitud por parte de los aspirantes.

Dijo que lo importante es que funcione la coordinación en las mesas de trabajo en las que el órgano electoral participa directamente con la Federación, para atender principalmente este asunto.

“Son más de 280 mil candidatos que saldrán a llamar el voto; entonces, todos tenemos que hacernos cargo de nuestra responsabilidad, sobre todo a través de las mesas de seguridad, desde donde se establecen los mecanismos de coordinación, y nosotros vamos a responder y a dar seguimiento a todas las solicitudes que recibamos por parte de los candidatos, para presentarlas en dicha mesa de trabajo, porque se debe tener claro que es el Estado el que va a otorgar la protección”, explicó.

Sin embargo, a decir de los partidos políticos de oposición, es el Estado el que no está ofreciendo las garantías suficientes.

Así lo estimó la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, quien mencionó que no existe precisión sobre las medidas que tomará la Federación para cuidar a los miles de candidatos que estarán recorriendo el país.

“Por eso es el cuestionamiento que se le hizo a la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde), porque está bien que se tomen acciones en el caso de las dos candidatas presidenciales, pero son muchos más; cómo garantizar para todos y para los ciudadanos, aquellos que acuden a las urnas, los que serán funcionarios de casilla. La expectativa es que ya tengan trazada esa estrategia, pero no la hemos visto”, comentó.

Sobre todo, apuntó, pueden brindar seguridad a algunos candidatos, pero cuestionó la ausencia de un blindaje para que no intervenga el crimen organizado en ningún nivel, “ni con amenazas o asesinatos, pero tampoco con dinero o imponiendo candidatos”.

A Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, le preocupan principalmente los estados con focos de violencia, que sería donde más ocuparía la protección, como en la primera gira que hizo a Nayarit, y aunque dijo que en la Ciudad de México el ambiente es más tranquilo, también ocupó el respaldo del equipo de seguridad de la Sedena en su visita a Iztapalapa.

La senadora del PAN Kenia López Rabadán, quien aspira a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, consideró poco viable que se brinden escoltas o seguridad especial para cada candidato, por lo que dijo que lo que tienen que ofrecer desde el Gobierno federal es la seguridad en todos los estados.

“Hoy, lamentablemente la seguridad para los mexicanos es algo inaccesible y yo diría que, más que buscar seguridad para algunas personas en lo individual o algunos aspirantes, lo que debería el Gobierno es generar seguridad para todas y todos los mexicanos”, opinó.

El senador Juan Manuel Fócil, quien también participa en la representación legislativa del PRD ante el INE, señaló: “Ya estamos en pleno proceso electoral y ya van a iniciar las campañas. ¿Hasta cuándo van a esperar para impedir más crímenes de candidatos y más candidatos impuestos por la delincuencia organizada?”.