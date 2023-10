Senadores de Morena invitan a Piña a defender fideicomisos

Morena en el Congreso demandó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en caso de que el asunto de la extinción de 13 fideicomisos llegue al alto tribunal, se excusen, porque no pueden resolverlo como juez y parte.

El vocero de la bancada en la Cámara alta, César Cravioto, reiteró que la posición de su bancada es convocar a los ministros para que defiendan en el Senado, ya sea en comisiones o sólo ante los morenistas, los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos.

Sin embargo, la presidenta del órgano legislativo, Ana Lilia Rivera, apuntó que únicamente les corresponderá a las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda, que presiden los morenistas Ernesto Pérez y Rafael Espino, trazar la ruta para la dictaminación.

Al respecto, el vocero de la mayoría legislativa apuntó que lanzarán la invitación a los ministros para que acudan al Senado, como lo propuso en la sesión del pleno el senador Cristóbal Arias.

“Invitamos, en mi carácter de vocero del grupo parlamentario de Morena y de integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, invitamos a Norma Piña, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para que venga, exponga y defienda los intereses que están defendiendo ellos. Y será escuchada y también nos tendrá que escuchar, porque nosotros no queremos que sigan estos privilegios de la alta burocracia del Poder Judicial”, declaró.

Además, ante la posibilidad de que este asunto termine en la SCJN, por las acciones de inconstitucionalidad que anunciaron las bancadas de oposición, enfatizó que, para no ser juez y parte, los ministros deben excusarse para no ser juez y parte de un asunto que los involucra directamente.

“Es algo interesante que acaben en la Corte, porque van a ser juez y parte, la propia ley también dice que si se es juez y parte te tiene que excusar, ¿a ver qué hacen los ministros de la Suprema Corte? ¿A ver con qué cara resuelven este tema? Porque están defendiendo sus intereses personales, entonces tendrían que excusarse. ¿Pero es del interés de Morena llevarlos a este límite y exhibirlos? No, el interés de Morena es que se acaben los privilegios”, manifestó.

Cravioto reiteró que con la extinción de los fideicomisos, los trabajadores del Poder Judicial no se verán afectados.

“Si un trabajador demuestra que dio aportaciones a esa cuenta, pues ese dinero es del trabajador, no se le va a quitar, va a desaparecer el fideicomiso, pero ese dinero se le va a regresar al trabajador; entonces, que no tengan miedo los trabajadores, simplemente se desaparece el fideicomiso, el trabajador dice: ‘miren aquí están mis aportaciones’, y el dinero es del trabajador no de la Tesorería y eso sin mayor problema se puede deslindar”, aseguró.

Subrayó que son los “machuchones” del Poder Judicial los que buscan confundir a los trabajadores al decirles que perderán sus ahorros.

En la Cámara de Diputados, Ignacio Mier coincidió en que solicitarán a los ministros excusarse debido a que “no pueden ser juez y parte”.

Acusó que los ministros fueron más allá de sus atribuciones al no analizar de fondo la reforma electoral que Morena aprobó y que la Corte invalidó argumentando que incurrió en faltas al proceso legislativo cuando avaló tal proyecto.

“Se fueron a la forma, al procedimiento reglamentario. El reglamento es un asunto interno de la Cámara en su manera de organizarse y conducir sus sesiones; es como si yo quisiera revisar cuál es el reglamento que sigue (la Corte) para sus sesiones… Nosotros la acatamos, no anduve de chillón, por eso ellos tienen que hacer exactamente lo mismo, no pueden ser juez y parte, tienen que excusarse”, señaló.