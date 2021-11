Diferencias entre líderes fragmentan caravana y deja al garete contingentes

Diferencias entre los organizadores de la caravana por incorporar mujeres embarazadas y un número excesivo de menores derivó en ruptura luego de que, de manera unilateral, Irineo Mujica, director de Pueblo sin Fronteras, cambiara la ruta original de Chiapas a la Ciudad de México, hacia el estado de Sonora.

Por esta razón, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, se apartó del éxodo el pasado 1 de noviembre y regresó a Tapachula, para convocar a una nueva caravana con destino a la capital del país, además de que otro de los cambios fue que avanzarían hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para evitar ingresar a Oaxaca, entidad que mantiene un fuerte despliegue de agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).

Esta ruptura provocó que la caravana que salió con tres mil personas comenzó a reducir su número en Oaxaca, luego de que el mismo INM hizo efectivo el reparto de unas mil Visas por Razones Humanitarias; 500 migrantes más, se trasladaron a Coatzacoalcos, Veracruz, como vía para rodear territorio oaxaqueño, y otros 50 se dirigieron a Juchitán para solicitar auxilio en los albergues del municipio.

De acuerdo con un reporte del Gobierno federal proporcionado a La Razón, el elevado número de embarazadas (74) y mil 200 menores que salieron de Tapachula el pasado 23 de octubre, comenzó a generar fricciones entre los organizadores, debido las afectaciones que comenzaron a tener en su salud física, y las críticas por parte de autoridades, activistas como Alejandro Solalinde, y algunos medios de comunicación. Por separado, ambos lo negaron.

En entrevista con este rotativo, García Villagrán aseguró que se alejó de la caravana por diferencias con el dirigente de Pueblo sin Fronteras por haber cambiado la ruta original, “ya que a él no le interesa ir hacia la frontera norte, porque el objetivo es sólo llegar a la Ciudad de México, ya que la problemática migrante la tiene que resolver el Gobierno federal de México y no el de Estados Unidos.

A él (Irineo) no le interesa ir hacia la frontera norte. Las diferencias son las que todo el mundo tenemos, sólo fue un desacuerdo de que yo no quiero ir para el norte, a Estados Unidos

Luis García Villagrán, Director del Centro de Dignificación Humana

“Desde un principio sabíamos que no convoqué a llegar a la frontera norte para ir a Estados Unidos, porque yo no quería eso, ya que es un deber del Gobierno de México resolver esta situación (regularizar migrantes), por ello, la única intención era llegar a la Ciudad de México. Las diferencias son las que todo el mundo tenemos, sólo fue un desacuerdo de que yo no quiero ir para el norte a EU”, explicó.

Ante este panorama, la nueva caravana encabezada por García Villagrán saldrá el próximo 18 de noviembre desde la Plaza Bicentenario, de Tapachula, Chiapas, con al menos mil personas, aunque posteriormente se sumará con la primera movilización en Oaxaca o Veracruz para que sean más personas y evitar detenciones, ya que ése es el objetivo.

Precisó que la segunda caravana sólo llegará a la Ciudad de México con la intención de presionar a las autoridades para que les otorguen su regularización, pero descartó que avance a la frontera norte, como sí lo hará Pueblo sin Fronteras.

Además, este éxodo planea avanzar con mayor velocidad, porque está conformada en su mayoría por hombres, además de que a lo largo de la carretera, pedirán a choferes de distintos transportes, “aventones” desde un inicio, por lo que tienen previsto salir de Chiapas en unos cuatro días.

No tenemos ningún desacuerdo, al contrario, trabajamos juntos siempre, pero ninguno de los dos queremos llegar a la Ciudad de México, es más bien una estrategia para presionar al Gobierno

Irineo Mujica, Director de Pueblo sin Fronteras

“En la caravana yo llego a la capital y que Dios bendiga a todos los que se vayan al norte. Mi intención personal sólo es llegar a la Ciudad de México para que les puedan entregar sus Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias y ya después que cada quien agarre donde crea. Yo llegó hasta la capital del país y ya quien quiera irse con Irineo que ellos lo decidan”, dijo.

Por su parte, Mujica negó que exista un pleito con el director del Centro de Dignificación Humana, ya que su salida se debe principalmente a que hubo un acuerdo para que sólo los acompañara por Chiapas, ya que es un activista local que sólo se mueve en dicha entidad.

“No tenemos ningún desacuerdo, al contrario, trabajamos juntos siempre, pero ninguno de los dos queremos llegar a la Ciudad de México, es más bien una estrategia para presionar al Gobierno”, dijo.

Sin embargo, ambos aseguran que el objetivo de las caravanas es juntarse en el municipio de Acayucan para enfilarse a la Ciudad de México, porque Pueblo sin Fronteras espera salir por lo menos con cinco mil personas de esa localidad.

Sin embargo, informes del INM proporcionados a este diario detallan que comenzarán a regularizar a los migrantes que se encuentran en Veracruz, lo que también reduciría el número de integrantes.

El dato: El Senado demandó al INM y a la GN que informen los casos en los que se han vulnerado los derechos humanos de los migrantes, así como los procesos legales contra los responsables.

Cierra GN carretera para resguardar éxodo

Por más de ocho horas, elementos de la Guardia Nacional (GN) cerraron parcialmente la carretera Panamericana, cercan del poblado de Niltepec, Oaxaca, para resguardar a los migrantes que se quedaron rezagados en la caravana migrante.

Los extranjeros en éxodo permanecieron en la localidad de Ostuta, donde hay un embalse que aprovecharon para lavar ropa y refrescarse, lo que provocó tardanza en su salida rumbo a Niltepec, ya que la vanguardia de la caravana comenzó a llegar a esa localidad.

Sin embargo, la GN, al estar detrás del contingente, esperó a que avanzaran para reabrir el paso, lo que provocó tensión con los automovilistas que, desesperados, pidieron reabrir la carretera.

De acuerdo con reportes locales, más de 200 autos quedaron varados y pobladores de la localidad San Francisco del Mar —que fueron los más afectados— insistieron en repetidas ocasiones que les dejaran pasar, ya que en las filas había personas sin comer, enfermas o que necesitaban acudir a realizar diversas labores.

“Es una falta de respeto para los ciudadanos, no es posible que estemos padeciendo algo así. Ya tenemos seis horas en este bloqueo y queremos que se abra la carretera”, dijo, molesto, un habitante de la región.