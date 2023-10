Difunden encuestas que abrirán lugar a cepillados de Morena

La Comisión de Encuestas de Morena publicará hoy a los finalistas que se disputarán la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación.

En los estados en contienda se dieron reuniones con los aspirantes, y dejaron ver cuáles son sus apuestas, mientras que en otros estados, se conservan “herméticos”.

El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, dijo “hoy (jueves) se han dado a conocer las encuestas de reconocimiento; este primer sondeo se aplicó con el objetivo de saber qué aspirante tiene mayor aceptación social”.

“Tenemos el proceso interno de nueve entidades que van a elección en el 2024 y hoy se han dado a conocer ya las encuestas de reconocimiento, esto es: todas y todos los inscritos fueron encuestados y es la encuesta la que va diciendo quiénes van a ir a la encuesta final”, puntualizó.

En algunos estados se dio total hermetismo, a filtración de nombres; mientras que en otros como en el caso de Morelos, se supo que a la reunión estatal, no asistió Lucy Meza; pero los treinta aspirantes a la gubernatura de Morelos por el partido Morena se reunieron en la sede del partido del estado; la senadora Meza no fue convocada a la reunión, debido a que argumentan presentó una impugnación que no fue resuelta.

La encuesta de reconocimiento aplicada por Morena en Veracruz fue revelada por la presidenta del Consejo Estatal de Morena, Dorheny García, en el caso de los hombres, la lista la encabezó Erik Cisneros Burgos, con 51 por ciento; en segundo lugar quedó el exdiputado Manuel Huerta, y el secretario de Educación, Zenyazen Escobar, con 29 puntos; en cuanto a mujeres, Rocío Nahle lideró con 45 por ciento; la secundó la exdiputada local Mónica Robles, con 16 por ciento.

En Tabasco, el secretario Juvenil del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Alejandro Porras Marín, indicó que el partido tiene claras ventajas en Tabasco, “se trata de un estado morenista, pero nosotros no podemos revelar los nombres; el dirigente nacional dará los ocho o seis finalistas ganadores que van a encuesta en Tabasco”.

En Puebla el diputado federal Ignacio Mier se ubicó cuatro puntos arriba en las encuestas de reconocimiento que presentó este jueves el Comité Ejecutivo Estatal de Morena a las y los aspirantes a la candidatura para el gobierno de Puebla; en segundo lugar apareció el senador Alejandro Armenta.

De acuerdo con los resultados en conocimiento, Mier Velazco logró 64 puntos, por encima de Armenta Mier que obtuvo 60 unidades, y en tercer lugar quedó muy lejos la exalcaldesa de Puebla, Claudia Rivera con 28 por ciento, al igual que Julio Huerta.

Al encuentro realizado en el Comité estatal morenista, ubicado en La Paz, acudieron los aspirantes a representar al partido en la contienda por la gubernatura que estará en juego el próximo 2 de junio de 2024.

Morena llega con raspones y signos de debilidad a definición de finalistas

La definición que tomó Morena sobre los perfiles que buscarán candidaturas en nueve entidades, y que este viernes se dan a conocer, estuvo precedida de un ambiente de rispidez, división y hasta amenazas de litigiosidad entre los propios integrantes de ese partido.

Especialistas como Gustavo López Montiel, profesor de Ciencias Políticas en del Tec de Monterrey, evalúa la situación como una señal que puede dar lugar al debilitamiento en las estructuras de la Cuarta Transformación.

Aunque el eslogan y principio partidista es que “juntos hacen historia”, no todos los morenistas comparten, en los hechos, esa visión. En el caso de Puebla, en principio se presentó un cuarteto de aspirantes conformado por Ignacio Mier, Julio Huerta, Olivia Salomón y Elizabeth Sánchez, pero se manifestaron inconformidades de quienes quedaron fuera de esa corta lista.

Alejandro Armenta fue uno de estos “cepillados” por el Consejo Estatal del partido guinda, lo que generó molestia y crispación, aunque el senador con licencia esperaba el jueves ser incluido, junto con otros perfiles, en la encuesta final.

“La Comisión (Nacional de Elecciones) tiene la facultad de seleccionar más aspirantes. Confío en la comisión, en que nos darán un lugar. Aquí hay unidad y vamos a hacer historia”, dijo Armenta Mier, tras un foro de respaldo y una serie de reuniones para escuchar la opinión de los poblanos.

Ignacio Mier, quien sí fue seleccionado por el Consejo Estatal y quien es primo de Alejandro Armenta, señaló que se vencieron esas prácticas de querer intimidar. “Dentro de la comisión, puede que haya descontento para algunos, pero hay unidad a pesar de ligeras grietas de quienes no quieren que siga el cambio”, aseveró.

En cuanto a la carrera por la gubernatura de Morelos, se perfila una competencia dividida en Morena, que puede llegar, incluso, al terreno litigioso. Lo que encendió la molestia fue que quedó fuera de la lista del Consejo Estatal la senadora Lucía Meza, quien tiene amplio respaldo en el estado y que, a pesar de haber sido marginada, afirmó a La Razón: “Soy la primera en la lista en cuanto a la preferencia de los morelenses. Morelos tendrá su primera mujer gobernadora. Es una mafia del poder al interior de Morena, porque saben que, de llegar a la gubernatura, vamos a actuar con justicia y honestidad”.

Agregó que “la campaña negra en mi contra intenta transmitir que ya pacté con el Frente Amplio por Morelos y que tengo relación con el fiscal estatal Uriel Carmona y con el exgobernador Graco Ramírez. Es totalmente falso”.

Víctor Mercado, quien fue también seleccionado en Morelos, dijo que hizo un llamado a los aspirantes que no fueron elegidos y a los que sí para que se unan por la unidad, y “juntos sigamos haciendo historia”.

No obstante, el profesor López Montiel, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, afirmó que “los estados, rumbo a la elección, están mostrando desde sus comités estatales el debilitamiento de la 4T”.

El analista político Antonio Crespo se preguntó dónde está, en los hechos, la unidad morenista. Recordó la elección en Coahuila, donde “la indisciplina de (Ricardo) Mejía Berdeja dejó en evidencia que, a pesar de la unidad proclamada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, hay políticos en Morena que no tienen como prioridad el bienestar del pueblo; desde ahí comienzan las divisiones”.

En Chiapas, el proceso de selección fue impugnado, alegando que había “instrucciones desde arriba”, de la mano de Carlos Molina Velasco, líder estatal.

Aunque él se defendió, la consejera política Bárbara Mañón y Gabriel Gutiérrez Ávila denunciaron que había “mano negra” y que hubo “instrucciones desde arriba para favorecer a candidatos oficiales”.

También en Tabasco, Veracruz, Jalisco, Guanajuato y Yucatán se presentaron inconformidades similares, que anticipan un desgaste para el partido que ahora tiene el poder en México.