Diputados citan a magistrados del TEPJF para aclarar sentencia que revocó convocatoria para elegir consejeros del INE

Para evitar meter en un “derrotero de incertidumbre al país”, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó citar a una reunión a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para aclarar la sentencia mediante la cual se revocó la convocatoria para la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Dicha reunión está programada para el próximo 2 de febrero, a efecto de realizar una “reflexión política-jurídica” del asunto.

En conferencia de prensa posterior, el presidente de la Jucopo, Ignacio Mier Velazco, aseguró que las diversas bancadas coinciden en defender la soberanía de la Cámara baja, ante el comportamiento “abusivo” que el Tribunal tuvo, dijo.

Dicha decisión se tomó luego de valorar que cuando el pleno de San Lázaro aborde nuevamente el asunto, correría el riesgo de entrar en controversia para los 500 diputados y diputadas que lo integran, lo que podría derivar en un desacuerdo que no dé solución al tema.

“A ver pensemos bien, despojémonos por un momento de nuestra investidura de representación de un partido político. Pensemos como depositarios temporales del mandato popular en este órgano de gobierno, que de nuestra decisión va a depender el futuro. No es un asunto partidario. Ya nos metieron (el TEPJF) en esta situación, ahora cómo salimos. Y después ¿qué sigue?. Y, ¿mañana? Y, ¿si el pleno dice que no?, ¿ya no es desacato?, ¿van a disolver el Congreso Mexicano tipo Perú?, ¿qué van a hacer?, ¿el Tribunal? No queremos meterlos en ese aprieto, los estamos ayudando. Créanmelo, porque si no metemos en un derrotero de incertidumbre al país”, dijo Mier Velazco.

Agregó que el límite para que el proceso de renovación de los consejeros se lleve a cabo es el próximo 14 de febrero y así concluirlo en tiempo, es decir, el 3 de abril.

Previamente, en conferencia, el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, dijo que hará cumplir la ley y los ordenamientos parlamentarios.

Advirtió que si se llega a cometer algo que atente contra la Constitución y sobre lo cual tenga competencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces recurrirá a ésta.

DGC