Diputados del PRD reiteran llamado a AMLO para eliminar horario de verano.

Los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que “asuma su responsabilidad” y atienda el llamado que hicieron para que se elimine el horario de verano.

A través de la diputada Olga Luz Espinosa Morales, la bancada perredista argumentó que este horario ha sido ineficiente y no ha cumplido los objetivos por los que fue implementado desde 1996, respecto al ahorro de energía y una reducción en los costos del servicio.

La secretaria de la Comisión de Educación señaló que luego de que el mandatario planteó hoy la posibilidad de eliminarlo, el PRD continuará impulsando la iniciativa que ella presentó para abrogar la Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el decreto por el que se establece el horario estacional, hasta que se lleve al Pleno.

Es nuestra obligación como legisladoras y legisladores, escuchar las voces de la ciudadanía que nos está demandando que este Horario ya no se aplique porque, además de que no existe un ahorro significativo en sus bolsillos, hoy el Presidente lo reiteró: para él no son un gran ahorro los mil millones de pesos que generaría