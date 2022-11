Discusión de la prisión preventiva oficiosa vuelve hoy a la Corte

Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volverá a tener sobre la mesa un proyecto para discutir sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa (PPO) en el país.

A partir de una segunda propuesta elaborada por el ministro Luis María Aguilar Morales, la dictaminación de este recurso legal en su forma automática podría cambiar.

En su proyecto, el ministro plantea que la aplicación de la PPO no se realice de forma inmediata, sino que las y los jueces abran un debate de las partes, lo que les obligará a motivar de forma adecuada la procedencia de esta medida cautelar.

Con esto, su aplicación o no en determinados casos derivaría de un estudio individual y no de la declaración de invalidez de la propia figura en el artículo 19 constitucional y el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como lo planteó en el proyecto anterior y que fue motivo de desacuerdo entre las y los ministros, quienes la mayoría se pronunció por no modificar el texto desde la Constitución.

Al señalar que 92 mil 595 personas personas se encuentran bajo proceso penal en PPO, lo que representa 40.8 por ciento de la población penitenciaria, advierte que la cifra es “alarmante” y que la situación se agrava en los casos de grupos vulnerables ya que la medida se convierte hasta en una “triple condena”.

“Se sanciona con una pena anticipada de prisión y, además, es una condena de estigmatización familiar y social que hace mucho daño a las personas. Pero más grave aún, la prisión preventiva golpea en forma más dura a las personas en situación de pobreza extrema que no pueden acceder a una defensa adecuada y, por estar privadas de la libertad, condenan a la precariedad y a permanecer en pobreza a sus familias”, señala el ministro.

Aguilar Morales sostiene que interpretar la PPO como forma automática es restrictivo para los derechos humanos y entra en tensión con otros derechos y principios constitucionales como la libertad personal, la presunción de inocencia y la obligación del juez penal de fundamentar y motivar exhaustivamente la imposición de la misma.