Discusión de reforma eléctrica en San Lázaro inicia el próximo martes

La discusión de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados iniciará el próximo martes en comisiones, anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira (PRI).

En conferencia, el también coordinador del PRI no descartó que la reforma pudiera votarse antes de las elecciones de junio, aunque subrayó que deben escucharse las propuestas de la oposición, ya que no la votarán en sus términos.

Cuestionado sobre si la reforma eléctrica podría votarse en el pleno antes de las elecciones, el líder parlamentario pidió no adelantarse.

Eso es adelantar las cosas cuando no hay ni siquiera acuerdos. Existe la posibilidad, pues sí; también existe la posibilidad de que nunca se vote

Además, el diputado del PRI recordó que Morena y sus aliados no tienen la mayoría para aprobar la reforma constitucional, por lo que deberán llegar a acuerdos con la oposición.

Respecto a la propuesta de Morena de llevar la iniciativa al pleno el 13 de abril, Moreira Valdez respondió que la coalición Va por México buscará “un debate más amplio”.

Nosotros hemos dicho que no se precipite la reforma. No quiere decir que no se ha trabajado arduamente en los foros, sino en la búsqueda de los consensos