¿A qué hora sale el álbum de Junior H?; conoce las canciones que incluye

Depressed MFKZ, el nuevo álbum de Junior H, está a pocas horas de ver la luz. Los fans del intérprete de corridos tumbados esperan con ansias oír los nuevos himnos a la tristeza, pues podrán llorar a gusto este Día del Amor y la Amistad.

La expectativa por este nuevo material es aún mayor que en otros lanzamientos del famoso, pues contará con la colaboración con Gael Valenzuela, productor y compositor reconocido como la mente creativa detrás de éxitos como “Y lloro” y “La Cherry”. No te pierdas el estreno.

¿Cuántos álbumes ha lanzado Junior H?

Junior H es considerado uno de los mayores exponentes de los corridos tumbados en la actualidad, por lo que su trayectoria incluye varios discos, los cuales han sido un éxito sin excepción.

El intérprete de “Ella” ha lanzado, entre 2019 y 2026, los álbumes de estudio:

Mi Vida en un Cigarro : Fue su álbum debut en 2019; incluye éxitos como “Mi Vida En Un Cigarro” y “El De La Chevy”.

Atrapado en un Sueño : El álbum de 2020 es recordado por los temas “Mente Positiva”, “Atrapado en un Sueño” y “Jueves 10″. Alcanzó el Top 5 de los mejores álbumes latinos 2020 de la lista de Billboard.

Música <3 y Cruisin’ with Junior H : En septiembre de 2020 Junior H estrenó el mismo día los dos álbumes, que contienen 12 canciones cada uno.

$ad Boyz 4 Life : El álbum fue lanzado en febrero de 2021, algunos sencillos conocidos son “La Bestia”, “160 Gramos” y “Me Consume”.

Mi Vida en un Cigarro 2 : Llegó en febrero de 2022, es la continuación de su primer álbum.

Contingente : Se estrenó a finales de 2022, destaca por tener colaboraciones con otros artistas conocidos como Alemán, Big Soto, Ovi, la cantante chilena-estadounidense Paloma Mami y la cantante mexicana-estadounidense Snow Tha Product, entre otros.

$ad Boyz 4 Life II: El álbum salió en octubre de 2023 e incluye canciones como “Rockstar” y “Tres Botellas”.

Además, Junior H ha tenido colaboraciones destacadas. El 18 de diciembre de 2020, lanzó junto a Natanael Cano y el cubano Ovi el álbum Las 3 Torres, integrado por 16 canciones. Este proyecto reunió a tres de los exponentes más reconocidos de los corridos tumbados.

¿A qué hora sale el álbum de Junior H?

El nuevo álbum de Junior H, titulado Depressed MFKZ, se estrena este jueves 12 de febrero de 2026 a las 4:00 pm (hora del centro de México). Se podrá escuchar en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube.

¿Qué canciones podrás oír en Depressed MFKZ, el nuevo álbum de Junior H?

Junior H compartió a través de redes sociales que el álbum Depressed MFKZ está compuesto de 14 canciones con las que podrás llorar a gusto el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.