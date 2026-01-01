Junior H visita casas hogar en Guadalajara

Junior H visitó tres casas hogar en Guadalajara este fin de año, un gesto bien recibido por el público en general, pues el cantante de corridos tumbados compartió momentos de apoyo y alegría en niños y adolescentes en situación vulnerable.

La jornada fue organizada como parte de la iniciativa social BrigaSAD, organización de Junior H que busca mostrar como el alcance de un artista puede ir mucho más allá del escenario. De este modo, el cantante llegó a Guadalajara con colaboradores y voluntarios.

Recientemente Junior H visitó varias casas hogar en Guadalajara, Jalisco conviviendo con los jóvenes y realizando donativos mostrándonos que su compromiso va más allá de la música 👏🏻💜 pic.twitter.com/yZUjnW8xC3 — Junior H (@JuniorHPress) December 30, 2025

La consigna era brindar compañía, donativos y una experiencia inolvidable a jóvenes de Ministerios de Amor, A.C. y Casa Hogar Kamami, A.C. Se entregaron tenis, libros y juguetes, además que hubo una convivencia con carne asada, música y juegos.

De este modo, el artista de corridos tumbados llevó objetos y convivió junto con los pequeños, además de organizar la carne asada para estar con ellos en la jornada, la cual estuvo marcada por risas, fotografías, autógrafos y la oportunidad de que los menores sintieran el respaldo genuino de uno de los máximos exponentes del regional mexicano.

¿Qué es la BrigaSAD?

La iniciativa nació después de las inundaciones que azotaron Poza Rica, Veracriz. En aquella ocasión, Junior H y su equipo activó una campaña de ayuda que movilizó voluntarios y recursos para limpiar hogares y apoyar a familias de damnificados.

Más de 130 hogares apoyados con la #BrigaSAD reportó Rotaract Poza Rica, destacando el trabajo realizado en colonias como Floresta, Gaviotas, Independencia, Palma Sola, Ignacio de la Llave, Morelos y Granjas.

“Agradecemos a @juniorh por todo el apoyo brindado en estos días para poder concretar este apoyo y que esta acción sirva de inspiración para que más personas se sumen en favor de los que más lo necesitan”, expresó Rotaract.