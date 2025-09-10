Amenazan a Junior H con narcomanta; ¿se cancelan los conciertos del cantante?

Las autoridades de Tijuana encontraron una narcomanta con amenazas dirigidas a Antonio Herrera Pérez, conocido artísticamente como Junior H, uno de los principales representantes del género de corridos tumbados. El hallazgo se reportó la madrugada del martes 9 de septiembre y causó preocupación entre los fans de intérprete de “1004 km”.

Amenazan a Junior H con narcomanta

El mensaje dedicado a Junior H, presuntamente firmado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue colocado en un puente peatonal ubicado en la colonia Buena Vista, sobre el Boulevard Las Américas Norte y Estado 19. La amenaza tiene como propósito que el intérprete no se presente el 8 de noviembre en la Explanada Estadio Caliente, concierto pactado dentro de su gira México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025.

"Junior H abstente de presentarte el día 08/09 si no te va a cargar la v**ga (...). Que no cantes narcocorridos no te salva (...) No perdonamos! Atte: CJNG", dice la narcomanta.

Las fotos del mensaje que fue colgado en la vía pública circularon rápidamente en redes sociales. Los fans del cantante de “Miles de rosas” se preocuparon por su bienestar y esperan ansiosos noticias sobre si Junior H tomará en cuenta las amenazas, o continuará su gira y se presentará en Tijuana.

Narcomanta dedicada a Junior H en Tijuana ı Foto: Especial

¿Se cancelan los conciertos de Junior H tras hallazgo de la narcomanta dedicada al cantante?

Luego de que se diera a conocer que Junior H, cantante de corridos tumbados, fue amenazado a través de una narcomanta que fue colgada en un puente peatonal de Tijuana, sus seguidores están preocupados por su bienestar. Sin embargo, también se preguntan si se pospondrán los conciertos programados como parte del México en Lágrimas Sad Boyz Tour 2025, o si su gira continuará como se tenía previsto.

Hasta el momento, el artista no ha compartido información al respecto en redes sociales ni ha hecho declaraciones a los medios de comunicación. Por ello, esperamos que pronto aclare si se cancelan, posponen o se mantienen las fechas sin cambios.

Del mismo modo, se desconoce si el concierto en Tijuana se cancela o no. Te recomendamos mantenerte al pendiente de la cuenta de Instagram de Junior H, donde constantemente interactúa con su público.

Hace unos meses también Grupo Firme fue amenazado

En febrero, una cabeza humana en una hielera y una narcomanta con amenazas contra el cantante Eduin Caz de Grupo Firme fueron dejadas sobre un puente en Tijuana, por la Carretera Tijuana-Rosarito. “Grupo Firme, si tocan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a matar a todos. Recuerden que ustedes viven en Tijuana. Hasta el que pone las luces lo vamos a matar”, escribieron.

Las autoridades afirmaron que se investigarían los hechos y los intérpretes de “Ya supérame” cancelaron su concierto del 1 de marzo programado para el Carnaval.