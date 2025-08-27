Junior H en CDMX: Fecha, precio, venta y preventa de boletos

El cantante de corridos tumbados Junior H anunció que dará un concierto en la Ciudad de México muy pronto, noticia que causó revuelo en redes sociales. Conoce la fecha del concierto y cuándo salen a la venta los boletos para el MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR.

"Prepárate para una noche inolvidable con su show completo lleno de emociones y puro sentimiento sad. ¿Estás listo para llorar, cantar y vibrar con Junior H?“, escribió a través de su cuenta oficial de Instagram el originario de Guanajuato.

Junior H en CDMX: Fecha, venta y preventa de boletos

El concierto de Junior H en CDMX se realizará el próximo 29 de noviembre de 2025, en la Plaza de toros La México.

Según lo anunciado hasta el momento en la cuenta de Instagram del intérprete, los boletos para este esperado concierto sólo tendrán venta general, no preventa. Las entradas estarán disponibles a partir del martes 2 de septiembre, a las 11 a.m. y se podrán adquirir por funticket.mx y taquillas físicas oficiales.

Precio de los boletos para el concierto de Junior H en CDMX:

Por el momento, no se han confirmado los precios de los boletos para el concierto de Junior H en CDMX ni en ninguna otra ciudad. No obstante, aquí te compartimos un estimado general para que lo tomes en cuenta:

El precio podría variar desde 900 hasta cinco mil pesos mexicanos, sin cargos por servicio.

Otras fechas de Junior H en México:

El cantante Junior H llevará el MÉXICO EN LÁGRIMAS $AD BOYZ TOUR a las siguientes ciudades del país:

Monterrey: 19 de octubre

Tijuana: 8 de noviembre

Acapulco: 14 de noviembre

Toluca: 15 de noviembre

Guadalajara: 16 de noviembre

Monterrey: 19 de noviembre

Chihuahua: 21 de noviembre

Cd. Juárez: 22 de noviembre

Aguascalientes: 26 de noviembre

León: 28 de noviembre

Mérida: 4 de diciembre

Veracruz: 5 de diciembre

Puebla: 7 de diciembre

Además, Junior H se presentará en varias ciudades de Estados Unidos, como Dallas, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, Laredo, Atlanta, Houston, Charlotte y Austin, entre otras. Para mayor información al respecto, te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del cantante de éxitos como “Tres botellas” y “Las noches”.