Multan y vetan a Junior H tras concierto en las Fiestas de Octubre

El concierto de Junior H en las Fiestas de Octubre en Zapopan, Jalisco fueron todo un éxito. Sin embargo, el famoso ha sido multado y vetado, pues resulta que interpretó ‘El Azul’, una canción que hace referencia a la delincuencia.
Junior H canta ‘El Azul’; lo multan y vetan
Fue durante su presentación en las Fiestas de Octubre que Junior H decidió dejar de lado las leyes e interpretar una canción que no debería de formar parte de su repertorio. Se trató de ‘El Azul’, una de sus canciones más icónicas que le rinde homenaje a José Esparragoza Moreno.
También cantó ‘El Hijo Mayor’, un tema que hace referencia a Édgar Guzmán López, el primer hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue asesinado en el año 2008.
Posterior a la presentación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, habló sobre la presentación del famoso, al asegurar que se salió de lo que había presentado al gobierno: “Nos los presentaron todo (...) muchas veces hay una buena voluntad del palenque y lo entiende perfectamente, pero de repente se caldean los ánimos y caen en un error”, dijo.
Frangie destacó que Junior H “no podrá cantar en Zapopan” a partir de lo ocurrido. Sin embargo, el veto no es lo único, ya que su equipo también ha sido multado por lo ocurrido.
En ese sentido, por interpretar narcocorridos, la agencia promotora del cantante debe pagar 33 mil pesos, mientras que el Palenque de las Fiestas de Octubre tendrá que dar la misma cantidad, para completar un total de 66 mil pesos por la falta.
Letra de ‘El Azul’
Junior
Puro P, doble P, viejo
Siga nomás pagando viejo
Qué detallazo
Pa’ mensajear con la muerte
Una con siete chinos que de retrato trae
Al señor de la montaña, de los drones y demás
Cuernos del diablo
Junto a mi seguridad
Viejo lobo en verguiza para el polvo traficar
Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua
En la sangre traigo el 701
Melena de león, pues vengo de uno
Siempre amafiado, pues no somos culos
Bajo perfil el chavalón y se le extraña
Aunque se fue, nunca se le olvida
Bélicos ya somos, bélicos morimos
Y con el corridón del ángel azul
A Dios le pido perdón por los pecados
Pero así es esto
Ay, ay
Uh
Puro doble P, viejo
Puro Junior H, viejo
Rolls-Royce azul
Como el de aquellos botones
Que pa’ la finquera seguido ya han de brincar
Me enamoró el dinero, quiero, quiero y quiero más
Cuernos del diablo
Y un comando mi seguridad
Viejo lobo en verguiza para el polvo traficar
Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua
En la sangre traigo el 701
Melena de un león, pues vengo de uno
Siempre amafiados, pues no somos culos
Bajo perfil el chavalón y se le extraña
A un Ruíz, el que nunca se olvida
Bélicos somos, bélicos morimos
Y con el corridón del ángel azul
Le pido perdón a mi Dios por los pecados
Pero así es esto