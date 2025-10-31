Multan y vetan a Junior H tras concierto en las Fiestas de Octubre

El concierto de Junior H en las Fiestas de Octubre en Zapopan, Jalisco fueron todo un éxito. Sin embargo, el famoso ha sido multado y vetado, pues resulta que interpretó ‘El Azul’, una canción que hace referencia a la delincuencia.

Junior H canta ‘El Azul’; lo multan y vetan

Fue durante su presentación en las Fiestas de Octubre que Junior H decidió dejar de lado las leyes e interpretar una canción que no debería de formar parte de su repertorio. Se trató de ‘El Azul’, una de sus canciones más icónicas que le rinde homenaje a José Esparragoza Moreno.

🚨#Jalisco | Ahora es el cantante Junior H, quien, pese a la prohibición, cantó “El Azul” en el Palenque de Fiestas de Octubre.



Enfrentaría una sanción de 400 mil pesos por incumplir la normativa contra narcocorridos en el estado.



Las autoridades de Jalisco ya investigan.… pic.twitter.com/xLed4jazwR — Azucena Uresti (@azucenau) October 30, 2025

También cantó ‘El Hijo Mayor’, un tema que hace referencia a Édgar Guzmán López, el primer hijo del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien fue asesinado en el año 2008.

Posterior a la presentación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, habló sobre la presentación del famoso, al asegurar que se salió de lo que había presentado al gobierno: “Nos los presentaron todo (...) muchas veces hay una buena voluntad del palenque y lo entiende perfectamente, pero de repente se caldean los ánimos y caen en un error”, dijo.

Frangie destacó que Junior H “no podrá cantar en Zapopan” a partir de lo ocurrido. Sin embargo, el veto no es lo único, ya que su equipo también ha sido multado por lo ocurrido.

En ese sentido, por interpretar narcocorridos, la agencia promotora del cantante debe pagar 33 mil pesos, mientras que el Palenque de las Fiestas de Octubre tendrá que dar la misma cantidad, para completar un total de 66 mil pesos por la falta.

Junior H se presentará en CDMX ı Foto: IG @juniorh

Letra de ‘El Azul’

Junior

Puro P, doble P, viejo

Siga nomás pagando viejo

Qué detallazo

Pa’ mensajear con la muerte

Una con siete chinos que de retrato trae

Al señor de la montaña, de los drones y demás

Cuernos del diablo

Junto a mi seguridad

Viejo lobo en verguiza para el polvo traficar

Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua

En la sangre traigo el 701

Melena de león, pues vengo de uno

Siempre amafiado, pues no somos culos

Bajo perfil el chavalón y se le extraña

Aunque se fue, nunca se le olvida

Bélicos ya somos, bélicos morimos

Y con el corridón del ángel azul

A Dios le pido perdón por los pecados

Pero así es esto

Ay, ay

Uh

Puro doble P, viejo

Puro Junior H, viejo

Rolls-Royce azul

Como el de aquellos botones

Que pa’ la finquera seguido ya han de brincar

Me enamoró el dinero, quiero, quiero y quiero más

Cuernos del diablo

Y un comando mi seguridad

Viejo lobo en verguiza para el polvo traficar

Dios siempre me cuida y mi gorrita de Elegua

En la sangre traigo el 701

Melena de un león, pues vengo de uno

Siempre amafiados, pues no somos culos

Bajo perfil el chavalón y se le extraña

A un Ruíz, el que nunca se olvida

Bélicos somos, bélicos morimos

Y con el corridón del ángel azul

Le pido perdón a mi Dios por los pecados

Pero así es esto