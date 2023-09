Aunque se disfracen, los corruptos ya no van a regresar, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, aunque los corruptos quieran regresar al poder y se disfracen y quieran engañar, ya no van a regresar .

Al encabezar la inauguración del Bulevar Luis Donaldo Colosio y del Distribuidor Aeropuerto, en Cancún, el mandatario federal recordó que ya está en el último año de su sexenio, pero aseguró que como trabaja el doble, es como si todavía le faltaran dos años.

“Vamos a dejar al 100 el sistema de salud pública y no se va a cobrar atención médica, van a tener los centros de salud, los hospitales, todos los medicamentos, vamos a tener todos los especialistas, se van a hacer estudios, intervenciones quirúrgicas y todo gratuito, porque la salud no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo, y lo vamos a dejar establecido. Me falta poco tiempo, pero como yo estoy acostumbrado a trabajar no ocho, sino 16 horas diarias, pues me faltan como dos años todavía”, expresó.

Ante este comentario, los asistentes al evento comenzaron a gritar: “¡Seis años más, seis años más!”, ante lo que el presidente de la República reiteró que, como maderista, está en contra de la reelección.

“No, eso no, porque soy maderista, ‘sufragio efectivo, no reelección’. Pero no hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad del pueblo”, dijo.

En ese contexto, el titular del Ejecutivo federal aprovechó para mencionar que no existe oportunidad para que regresen al poder los corruptos : “¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: ‘toma tu Champotón’. Ya no, ni disfrazándose ahí, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad”, subrayó.

Reiteró que se mantendrá vigilante de las obras que se desarrollan en el sureste mexicano, por lo que continuará visitando la zona cada 15 días, para supervisar personalmente todos los trabajos y evitar anomalías.

“Ya ustedes seguramente se han dado cuenta, no se hacen actos, porque son trabajos de supervisión. Ando vigilando de que cumplamos, que queden bien las obras, cuidando el medio ambiente, porque hay unos seudosambientalistas corruptos que usan esa bandera, ¿saben para qué? Para sacar moches. Están acostumbrados a chantajear y a sacar dinero, pero con nosotros se amuelan, ¡a robar a otra parte!”, enfatizó.

