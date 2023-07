Reglas del INE, entre dudas y señalamientos de que llegan tarde

Entre dudas y señalamientos de que llega tarde, los partidos políticos de la oposición y del oficialismo respaldaron la implementación de lineamientos de fiscalización, aunque en el caso del Frente Amplio por México se deslindaron de la rendición de cuentas que deberán hacer los aspirantes, mientras que en Morena advirtieron que quedó pendiente aclarar algunos procedimientos y plazos.

Consultados por La Razón, miembros de ambos bloques plantearon su perspectiva sobre los criterios que aprobó la noche del miércoles el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales coincidieron en que ya eran necesarios.

Ángel Ávila, integrante del comité organizador del frente opositor, declaró que, lo que se refiere a la rendición de cuentas, corresponderá a cada uno de los aspirantes reportar y comprobar sus gastos de manera individual a la Unidad de Fiscalización del INE, debido a que son recursos propios y no provienen de las prerrogativas de los partidos.

Señaló que deben hacerlo por su cuenta, ya que los partidos no les están dando recursos para sus recorridos de simpatías, contrario a lo que sucede en Morena, donde se les concedieron millones de pesos para sus actividades.

“Van a ser los propios candidatos quienes reporten al Instituto Nacional Electoral y al comité organizador, para que cuadren los datos y se lleve a cabo un seguimiento adecuado. Esto debe ser directamente a la Unidad de Fiscalización del órgano autónomo”, explicó.

Indicó que a los aspirantes se les pidió, desde que hicieron su registro, que llevaran un recuento de sus gastos, ya que en algún momento podrían pedírselos las autoridades electorales.

El perredista dijo que los gastos a comprobar son principalmente los relacionados con alimentación, hospedaje, gasolina, boletos de avión, carpas, logística o si fue alguna donación, entre otros.

De parte del Frente Amplio, apuntó, están pagando la aplicación, van a pagar los foros y las encuestas, aparte del proceso del próximo 3 de septiembre, y ese gasto será reportado también directamente al INE, ya que son gastos que emanan de los partidos.

Para el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, los lineamientos del árbitro rumbo al 2024 eran necesarios, aunque se implementan de forma tardía, sobre todo por el tema de los aspirantes de Morena.

Mencionó que es justo, mientras sea para las dos coaliciones, pero sostuvo que se deben aclarar los gastos de los morenistas antes que cualquier tema.

“Pienso que, como son para las dos coaliciones, está bien; sin embargo, las corcholatas siguen dilapidando dinero, recursos de donde provengan, pero deben justificarlos y rendir cuentas, pues si no lo hacen, corren el riesgo de ser inhabilitados”, apuntó.

Subrayó que, esencialmente, estos criterios eran necesarios, aunque precisó que los auditores del INE deben hacer un recuento exhaustivo de todas las bardas y espectaculares que tiene Morena antes de que los retiren.

En este sentido, la secretaria general del sol azteca, Adriana Díaz, dijo que es de risa que se emitan los lineamientos, cuando los aspirantes de Morena van aventajados.

Al respecto, las representaciones de Morena y del PAN ante el INE señalaron que no existe rechazo a la rendición de cuentas, aunque reconocieron que es necesario que se precisen algunos criterios.

El diputado Humberto Aguilar Coronado, representante legislativo del PAN, destacó que la decisión de los consejeros electorales dará un piso parejo a la actual etapa, sobre todo para frenar, dijo, el uso de recursos públicos evidente por parte de Morena y sus aliados.

Señaló que la primera consecuencia que habrá para el guinda será que tendrán que retirar la propaganda que han montado en espectaculares y que ha desequilibrado la contienda rumbo al 2024.

“Nosotros damos la bienvenida nuevamente, porque en las siguientes semanas se deberá ordenar el retiro de los espectaculares de las corcholatas y el borrado de sus bardas en todo el país; y, de negarse, el INE deberá proceder a los retiros correspondientes. Estamos convencidos de que ésa debe ser la primera consecuencia de la aprobación de estos lineamientos”, expresó.

Reconoció que los temas que tal vez quedaron “sueltos” se afinarán en la Comisión de Fiscalización, como se estableció en la misma sesión del Consejo General del INE, sobre todo en cuanto a los tiempos, pero afirmó que existe plena disposición desde el Frente Amplio para acatar los lineamientos y los criterios de rendición de cuentas.

Sobre todo, dijo, en el caso de los aspirantes del PAN, se hará el procedimiento correspondiente para que cumplan con la rendición de cuentas, además de que desde el frente cuidarán que lo hagan todos los que participan por cada una de las fuerzas políticas.

El representante legislativo de Morena, el diputado Hamlet García Almaguer, señaló que su partido no se niega a la rendición de cuentas, pero no comparte los criterios que buscan limitarlos.

Cuestionó la decisión de no pedir su renuncia a los legisladores que participan en un proceso interno, como en el caso de Frente Amplio por México.

Además, apuntó que a través de estos lineamientos también se introdujo de nueva cuenta el tema de los “Amlitos”, lo que lleva a preguntar cuáles son los artículos que el Instituto Electoral les va a contabilizar bajo ese criterio.

“No estamos en contra de los lineamientos; en Morena estamos a favor de la rendición de cuentas, pero si el interés era que fuera una contienda equitativa, entonces se debió establecer que los legisladores que participan tenían que renunciar.

“A eso se suma que quedaron pendientes de aclarar los tiempos y todo lo relacionado con los artículos que van a considerar que se deben sumar, aquí estamos hablando otra vez de los ‘Amlitos’”, señaló.

Para Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, “el que el INE haya aprobado lineamientos para regular los procesos internos que están llevando a cabo los partidos políticos elimina especulaciones”.

Se mostró de acuerdo con que “haya una fiscalización similar a la que propuso Morena, con financiamiento de los partidos políticos y fiscalización de la autoridad, así como la posibilidad de aportaciones por parte de militantes y de simpatizantes de los propios aspirantes”.

Sobre el tope de gastos aprobado para los aspirantes, Delgado Carrillo aclaró que no se aumentará el monto de cinco millones de pesos aprobados previamente para quienes buscan coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pues sólo queda un mes de recorridos.

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), los lineamientos aprobados por el INE darán certidumbre a la definición del proceso para elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México.

En un comunicado, la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno resaltó que, con ello, el INE fortalece el marco jurídico en el que se lleva a cabo un proceso de organización de los partidos políticos.

Xóchitl denuncia al Presidente ante la FGR

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México Xóchitl Gálvez presentó una denuncia penal, ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por violar el secreto bancario y el Código Fiscal.

Luego de que el titular del Ejecutivo federal dio a conocer información sobre la empresa de la senadora panista, ésta acusó que utilizó ilícitamente información comercial, bancaria y fiscal de las empresas High Tech Services S.A de C.V y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes S. A de C.V, así como de otras personas morales.

La querella refiere que los hechos ocurrieron el pasado 14 de julio del 2023, cuando el mandatario federal, en su conferencia matutina, difundió que le había llegado información que supuestamente probaba que Gálvez Ruiz cometió algún tipo de ilegalidad.

El Presidente afirmó que, “siendo funcionaria”, las empresas de la panista “recibieron contratos por cerca de mil 500 millones de pesos”.

Indica que, ese mismo día, el Presidente López Obrador publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que incluía un enlace electrónico, el cual permitía, a cualquier persona, tener acceso a un documento en formato PDF.

En el escrito se detallaban datos comerciales, bancarios y fiscales de las empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.

Además, consignaban los domicilios fiscales de las empresas, su actividad económica, los nombres de las personas físicas que los representan, una relación de sus ingresos comerciales, sus depósitos en efectivo, sus gastos comerciales, su nómina pagada y su declaración de ingresos.

“Ya llegaron a mi empresa, ahí están mis hijos al frente de ella y mi esposo, y sí los han hostigado, primero con preguntas que no deberían de hacerse y, dos, hicieron pública información de mis clientes; ¿qué tienen que ver mis clientes en esta historia? Ninguna.

“Entonces, si alguien cree que yo tengo mil 400 millones de pesos en mi bolsa, pues es falso, yo no los tengo, yo no los he ganado; esa es la venta de dos empresas en 10 años, pero el Presidente hace creer a la gente que yo soy una bandida”, manifestó Gálvez.

En conferencia en Sonora, dijo que no ha recibido amenazas, pero que sí le preocupa la seguridad de su familia.

Confió en que la FGR y su titular, Alejandro Gertz Manero, procedan de manera adecuada y den seguimiento a la denuncia en contra del mandatario federal.

Respecto a los lineamientos emitidos por el INE, Gálvez comentó que ella es cuidadosa con el tema de la fiscalización de todas sus actividades y dijo que está muy lejos de alcanzar el tope de gastos de más de 34 millones de pesos.

“Básicamente, los lineamientos del INE hablan de un tope de gastos de campaña que yo, por cierto, no lo voy a usar, no hago eventos masivos de muchos miles de personas en general; quizá el más grande ha sido de dos mil 500 personas en un lugar cerrado, no suelo contratar camiones, combis, lunch, tortas, frutsis, dar sartenes, despensas, para que la gente vaya a los eventos; la gente que va a los eventos llega por su propio pie, esa es la condición que yo pongo, no hay espectaculares.

“Entonces, los dos millones y pico que están proponiendo para mí son mucho más que suficiente”, declaró.

…Y senadores lo acusan en CNDH por violar garantías

El PAN en el Senado presentó dos quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador por las supuestas violaciones a las garantías de los aspirantes de este partido a encabezar el Frente Amplio por México.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario, Kenia López Rabadán, presentó las quejas en representación de los senadores que firmaron, mediante las cuales pidieron que el organismo que encabeza Rosario Piedra emita una recomendación por el presunto abuso de poder del mandatario federal.

También solicitaron a la comisión que se adopten las medidas cautelares pertinentes, ya que señalaron que, a partir de las declaraciones del titular del Ejecutivo federal, Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda y Francisco García Cabeza de Vaca han sido colocados en situación de riesgo respecto de su integridad.

“Esta situación, aunada a los ataques a su honra y reputación, justifican la urgencia de la implementación de medidas precautorias, tanto en su vertiente de conservación como en su vertiente restitutoria.

“Al día de hoy, el orden jurídico se encuentra tergiversado por parte del Presidente, ya que utiliza recursos públicos, legalmente destinados a otras cuestiones, para realizar ataques directos hacia Xóchitl Gálvez Ruiz, Santiago Creel Miranda y Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, señalan los panistas en la denuncia.

Con pruebas documentales, los legisladores panistas enfatizaron que desde las mañaneras, se ha intentado desprestigiar a quienes representan algún tipo de contrapeso u oposición a su régimen, o a quienes emiten cualquier crítica o denuncian cualquier situación que le resulte incomoda o inconveniente.

“Se presentan las comunicaciones oficiales, a través de la página de la presidencia, de su cuenta de Twitter, así como las notas periodísticas que recogen esas comunicaciones, y las ligas de Internet, en las que constan los dichos mediante los que se ataca a la senadora Xóchitl Gálvez”, destacaron.

PRD recurre al INE por difusión de encuestas



El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una denuncia en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por la “ilegal” difusión de encuestas a favor de Morena en sus conferencias mañaneras ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

De acuerdo al representante del sol azteca ante ese órgano electoral, Ángel Ávila se trata de propaganda política para tratar de beneficiar a su partido en momentos de aspiraciones políticas rumbo a 2024, por ello, indicó que, si el Ejecutivo no acata estas resoluciones “sencillas”, menos lo hará en el proceso electoral y en las campañas políticas cualquier resolución.

“Estamos ante el riesgo inminente de que el Presidente convierta a las campañas en un espacio sin reglas y sin ley. Un escenario que puede provocar violencia política, además de generar completa inequidad en los procesos electorales que vienen. Por ello es de vital importancia la actuación inmediata de las autoridades electorales”, explicó.

El pasado martes, dentro de la sección “No lo digo yo”, el Ejecutivo presentó la encuesta en la que detalla que Morena se encuentra por encima de las preferencias electorales, a pesar de que existen medidas cautelares para evitar hacer mención de partidos.

Por ello, el perredista señaló que el mandatario federal ha violado constantemente la ley, ya que es un funcionario público y debe acatar la normativa electoral, ya que no debe utilizar recursos públicos para fines partidistas, pues las conferencias matutinas se pagan con recursos públicos.

Dijo que López Obrador está muy nervioso ya que la competencia rumbo a 2024 se encuentra muy pareja, por ello, aseveró que violando la ley quiere mandar un mensaje de que no se deben preocupar por el avance de la oposición.

“Es un hecho muy grave que el Presidente no acate la ley y que las instituciones electorales, tampoco se hagan cargo de ello, por eso hacemos un llamado a que se hagan respetar, ya que no se puede permitir de que el Ejecutivo se siga metiendo en el proceso electoral a un mes de que arranque de manera formal”.