Ebrard acusa que Morena tenía resultados de encuesta interna antes del conteo de votos

Marcelo Ebrard denunció que la dirigencia de Morena ya tenía los resultados de la encuesta, antes del conteo de votos donde Claudia Sheinbaum ganó la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación, por lo cual urgió a que el partido tome una definición inmediata de restaurar la legalidad o seguir por el camino del cinismo.

“Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta hasta antes del conteo, ya los tenían, eso no se vale, eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte todas nuestras esperanzas y de nuestro pueblo”, aseguró al señalar que no se doblegará ni cederá en su intención de ir por la Presidencia de la República.

Por ello, consideró que “Morena tiene que tomar una decisión de que si se va para acá que es el camino del cinismo o, si es congruente con los estatutos de Morena y sus principios, dice: ‘esto está mal y se tiene que corregir, o es ahorita o ya no tiene para atrás’”.

leer más Marcelo Ebrard critica actitud de Delgado ante denuncias

No se quedará callado ante “anomalías”

Durante la presentación de la asociación civil “El camino de México” en la alcaldía Tlalpan, afirmó que no se quedará callado ante la falta de respuesta al recurso de impugnación que interpuso en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, por las anomalías cometidas en el proceso para favorecer a Sheinbaum, dijo.

“Lo más sencillo es el silencio o el cinismo, de mejor no digamos nada y ya, y nos vamos ahí en la bola. No sería ni justo, ni legítimo, ni honesto guardar silencio porque es muy grave lo que estamos viviendo. Si no se toma una medida inmediata, profunda, todo el movimiento de regeneración nacional se va a convertir y mimetizar en una organización política con prácticas que hemos combatido por años”, agregó.

Ebrard Casaubón afirmó que se le está haciendo tarde a la dirigencia de Morena para resolver la queja que presentó, porque “si están apostando al olvido, se van a equivocar porque no se nos va a olvidar”. Explicó que debe este este mes cuando tiene que haber una resolución.

Enfatizó que seguirá adelante en su petición de reponer el proceso de Morena, porque “nunca nos vamos a doblegar (…) Si fuéramos tibios, timoratos o cínicos no estaríamos aquí”, aseveró.

Finalmente, el excanciller refrendó su decisión de luchar por la candidatura a la Presidencia de la República , y no por otro cargo, al tiempo que rechazó ser un traidor al Movimiento Regeneración Nacional.

Síguenos en Google News.

AM