Marcelo Ebrard critica actitud de Delgado ante denuncias

Tras desestimar la encuesta que coloca a Claudia Sheinbaum con 50 por ciento de las preferencias electorales de cara a 2024, Marcelo Ebrard acusó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, de asumir una actitud muy complaciente con las denuncias que interpuso sobre las irregularidades en el proceso interno del partido.

“De incidencias que Mario Delgado nos haya entregado, no, nunca nos ha informado de eso. Yo pienso que él ha tenido una actitud muy complaciente con esto, de no darse cuenta que no pasa nada, todo está bien, y no. Por eso presentamos ese documento con todos los testimonios que tenemos a la fecha, mientras se vayan acumulando”, afirmó.

De gira por Tijuana, Baja California, donde presentó su asociación civil “El camino de México”, el excanciller calificó como una broma que algunos morenistas vayan a presentar denuncias ante las instancias legales correspondientes por “desacreditar” al partido con sus impugnaciones.

En conferencia de prensa, Ebrard fue cuestionado sobre la encuesta donde coloca a Sheinbaum en primer lugar con 50 por ciento de las preferencias electorales rumbo a la Presidencia en 2024, mientras que Xóchitl Gálvez se ubica en segundo sitio con 20 puntos, y tercero Samuel García, MC, con siete por ciento.

“Es una encuesta propaganda, con todo respeto. Andrés Manuel, yo lo viví con él muchos años, lo vivimos juntos, ese tipo de encuestas, la verdad una interrogación de este tamaño (grande).

“Dudo mucho de esos números, con todo respeto, lo veo encuesta-propaganda, encuesta-publicidad. Pues vamos a ver, aquí la encuesta en este país va a ser el día de la votación, ahí vamos a ver”, advirtió el extitular de Relaciones Exteriores.

Informó más adelante que luego de que el Tribunal Electoral federal pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aceptar la impugnación que presentó el 10 de septiembre pasado al proceso de encuesta del partido, el 3 de octubre fue notificado de que atendería.

Por ello, los integrantes de la comisión tienen un plazo de 30 días que vence el 3 de noviembre, para revisar y dar su fallo sobre la impugnación y reposición del proceso, de lo cual dependerá el futuro dentro o fuera de Morena, explicó Marcelo Ebrard.