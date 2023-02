Ebrard contra Bárcena: ¿Cómo empezó la disputa entre el canciller y la exembajadora?

Durante la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, acusó a la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, de guardarle “rencor obsesivo” y buscar hacerle “daño todos los días”.

A propósito, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en defensa del canciller, señaló que Bárcena Coqui se posicionó del lado opositor, es decir, del “conservadurismo”, lo cual representa una nueva ruptura del partido en el poder con sus diplomáticos afines, pues fue él mismo quien la nominó para el cargo de Embajadora.

Esta vez, el problema se relacionó con supuestos secretos en negociaciones en materia migratoria.

¿Cómo surgió la disputa entre Ebrard y Bárcena?

A finales de enero de 2023, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, publicó su libro biográfico ‘Never Give an Inch: Fighting for the America I Love’, en el cual detalló su rol en las negociaciones exteriores realizadas durante el mandato de Donald Trump.

En sus páginas, según publicaron medios los días siguientes, Pompeo se refirió a una negociación realizada con nuestro país en 2018 a través del secretario de Relaciones Exteriores para implementar el programa conocido como “Quédate en México”, mediante el cual se mantenía de este lado de la frontera a los migrantes rechazados por la nación del norte.

Según el exsecretario de Estado norteamericano, éste se impuso al funcionario mexicano, al aclararle que la firma del acuerdo era un requisito para mantener estable la relación entre ambos países. Ante esto, de acuerdo con el libro, ambos secretarios habrían hecho lo posible por mantener el pacto a escondidas de Martha Bárcena, entonces embajadora de México en Estados Unidos.

Si bien esto no había sido confirmado ni referido por ningún funcionario mexicano —aunque Donald Trump utilizó la anécdota como parte de los discursos de una gira—, Bárcena Coqui se pronunció al respecto días después en una entrevista para Univision Reporta. En ésta, señaló que las declaraciones de Pompeo eran ciertas , y que fue responsabilidad del canciller la implementación de la política migratoria.

“Ratifico que siempre se me engañó, y que se me engañó en el sentido de no decirme que esto había sido un acuerdo, una negociación entre Ebrard y Pompeo, y [Kirstjen] Nielsen [entonces secretaria del Departamento de Seguridad Nacional]”, comentó en la entrevista dirigida con Jorge Krauze.

Este martes, Ebrard Casaubon acusó a Martha Bárcena de ser ella quien había aprobado por su cuenta el convenio, declaraciones que ella también negó.

