Ebrard descarta riesgos en negociaciones comerciales con EU y Canadá, tras salida de Tatiana Clouthier

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que la salida de la titular de Economía, Tatiana Clouthier, pudiera afectar las consultas que sostiene México con Estados Unidos y Canadá dentro del Tratado de Libre Comercio.

“No tienen porqué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán y bueno, vamos a esperar a que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la Secretaría, pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones porque bueno, hay todo un equipo trabajando de la Secretaría de Economía y de la propia Cancillería y eso no va a suceder”, dijo el canciller luego de inaugurar la Décima Feria Internacional del Libro de Relaciones Exteriores.

Añadió que las negociaciones continúan con ambos países y hay confianza en que se llegará a un acuerdo sobre el presunto incumplimiento de México en materia energética.

“Yo supondría que sí, en todos los casos en donde hay procesos de diálogo de esta naturaleza, el incentivo que tienes es a llegar a un acuerdo, por ejemplo, México ha planteado lo de las reglas de origen respecto a la industria automotriz, hay otros temas que se pueden plantear. Entonces, el sistema de paneles en realidad es un incentivo para que llegues a un acuerdo previo, entonces yo supondría que sí podemos llegar a un acuerdo”, enfatizó Ebrard Casaubon.

te puede interesar El “no abrazo” de AMLO a Tatiana Clouthier y la polémica que desató en redes

Reiteró que el próximo lunes en Arizona se presentará una nueva demanda por parte de nuestro país en contra de fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, principalmente del estado de Texas, de donde proviene la mayoría del armamento que ingresa ilegalmente a territorio nacional.

“¿Cómo se demuestra la importancia de esta demanda o cómo la podemos ubicar? Bueno, pues hay 10 condados de Estados Unidos que son responsables de casi la mitad de todo el tráfico de armas a México, solamente son 10, de los cuales la mayor parte está en Texas, entonces vamos a plantearles esa información para que tomemos acciones pues drásticas, importantes, de envergadura para frenar ese tráfico de armas a nuestro país”, explicó el canciller.

Recordó que el 13 de octubre se llevará a cabo en Washington, una nueva reunión del Entendimiento Bicentenario de Seguridad entre México y Estados Unidos , en la que se abordarán cuatro temas fundamentalmente: “tráfico de armas, ese es un tema importante para México, la reducción del número de armas que llegan a México; el tráfico de fentanilo; el tráfico y trata de personas y el comercio seguro en la frontera, entre otros de los temas principales que vamos a tratar”, concluyó el canciller.

FBPT