Ebrard es un hombre responsable y consecuente, asegura AMLO tras decisión de permanecer en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este martes su beneplácito por la decisión de Marcelo Ebrard de permanecer en Morena, quien, dijo, es un hombre responsable y consecuente, porque por más legítimo que sea su interés personal está primero el pueblo.

“Celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente”, dijo el presidente en la conferencia mañanera efectuada en la zona militar de Culiacán, Sinaloa.

“En esto por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo, si no se le tiene amor al pueblo no se es político, si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política.

“El corrupto no es político; el racista no es político; el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político, es un politiquero, oportunista, arribista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa menos político”, afirmó el mandatario federal.

Ebrard Casaubón anunció el lunes que se quedaba en Morena, después de que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena reconociera las irregularidades en las encuestas para elegir a Claudia Sheinbaum como virtual candidata del partido rumbo a la elección presidencial de 2024.

Sostuvo que en el movimiento de la Cuarta Transformación ya están eligiéndose a todos los coordinadores, “todo muy bien” en Morena.

Por último, López Obrador señaló que ya no habrá más renuncias en el gabinete para buscar algún puesto de elección popular el año próximo, porque se cerraron los tiempos para apuntarse.

“Ya se quedaron los del gabinete de seguridad y todos los del gabinete”, expresó el tabasqueño.

