Edomex definirá éxito y continuidad de la 4T rumbo a 2024: Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseveró que en el Estado de México se definirá la recta del éxito y la continuidad de la Cuarta Transformación para 2024, por lo que llamó a los morenistas mexiquenses a no pelearse y conservar la unidad.

Al participar en el Congreso Estatal de Morena en el Estado de México les indicó a los 408 consejeros y consejeras que al elegir la nueva dirigencia estatal deben elegir la ruta de la unidad y la movilización.

“Lo que queremos elegir es la ruta de la unidad y de la movilización. El verdadero triunfo es cambiarle la vida a más de 15 millones de mexiquenses, que podamos triunfar en el 2023 con todas las implicaciones que eso tiene, para la definición de la continuidad de este proceso en el 2024” Mario Delgado, dirigente nacional de Morena

Delgado insistió a los consejeros locales, que resultaron electos en las pasadas asambleas de julio, que actúen con responsabilidad porque lo que están decidiendo es el futuro del Estado de México y del país.

“Si ganamos el Estado de México, tenemos toda la posibilidad de que nuestro movimiento siga adelante. Por eso les pido hoy, aquí, que actuemos con mucha responsabilidad, que no perdamos de vista cuál es nuestro papel, qué es lo que nos corresponde, qué es lo que pide el pueblo del Estado de México. Porque ahí están las encuestas, Morena va adelante, ni siquiera toda la oposición junta le gana a Morena”, aseguró.

Dijo que después de que la oposición apostaba porque Morena se iba a dividir en la selección de su candidato en el Estado de México con una lista de más de 60 aspirantes, salieron unidos en torno a Delfina Gómez y ahora están a tiempo de organizarse.

En ese contexto, el líder nacional del guinda aprovechó para criticar a quienes no aceptan las encuestas y despotrican en contra de este método de selección de candidatos.

“Con compañeros con una gran madurez, con un gran criterio, que demostraron que de verdad son lopezobradoristas y morenistas. Porque hay muchos que dicen que sí, que es un honor estar con Obrador, pero cuando no se da una respuesta o cuando no tengo lo que quiero, entonces sí, empiezo a despotricar en contra del movimiento; que se manipulan las encuestas, que no hay disposiciones o que no hay democracia, pero quien realmente fuera que tiene ese virtud y ese compromiso con la historia es quiénes reconocen los resultados”, aseveró.

