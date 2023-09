Eduardo Ramírez no pedirá licencia en Senado al buscar candidatura al gobierno de Chiapas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Eduardo Ramírez, adelantó que pese a que buscará la candidatura de Chiapas por Morena, no solicitará licencia y se mantendrá en su cargo como senador y como coordinador de la bancada guinda.

Puntualizó que se apegará a los criterios establecidos en la convocatoria emitida por el partido, que no condiciona la licencia, por lo que contempla que seguirá en su encargo hasta los 120 días previos a los comicios, que establece la Constitución local.

“En la parte de la convocatoria de Morena, que he sido notificado el día de ayer por la noche, estoy motivado, la verdad es que no voy a pedir licencia, porque en los términos de la convocatoria me voy a ajustar a los lineamientos, el próximo 26 de septiembre haré mi inscripción y seguiré haciendo mi responsabilidad como senador y también como coordinador del grupo parlamentario de Morena y como presidente de la Junta de Coordinación Política, los tiempos que me marcan la Constitución local son 120 días con anticipación, de salir favorecido en esta encuesta me ajustaré a los términos electorales constitucionales”, comentó.

El político chiapaneco dijo que contempla mantenerse concentrado en la agenda política del Senado, y sólo los fines de semana atenderá la agenda en su estado, por lo que completará este periodo ordinario de sesiones e iniciará el siguiente.

“Sí, claro, este periodo ordinario y arrancar el siguiente, estoy enfocado en los grandes pendientes del Senado de la República, no descuido mi responsabilidad y los fines de semana trato de llevar los asuntos que son competencia de mi estado”, apuntó.

Aseguró que su participación en este proceso para ganar la candidatura para el gobierno de Chiapas no es por una aspiración personal ni por instrucciones de alguien.

Además, dijo que estima que pese a que puede participar la prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, no habrá dados cargados.

“No hay dados cargados, habrá piso parejo, confío en el resultado de la encuesta, Chiapas no está para regatear, ni para ser cuota política ni cuota partidistas, está para que los mejores hombres o mujeres encabecen lo que será la esperanza de los chiapanecos”, manifestó.

Ramírez afirmó que tiene confianza en la encuesta y que si esta no lo favorece, él es un soldado que entonces actuará con disciplina.

