Eduardo Ramírez afirma que no ve a Ebrard fuera de Morena: "está mandando señal de voltéenme a ver"

El coordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez, consideró que no ve a Marcelo Ebrard fuera del partido y consideró que está enviando una señal para que lo volteen a ver.

Ante los resultados de la encuesta y las inconformidades manifestadas por el excanciller, el también presidente de la Junta de Coordinación Política estimó que todavía es viable lograr un acuerdo.

“Yo no veo al licenciado Marcelo Ebrard saliendo de Morena. Yo creo que está mandando una señal de ‘voltéenme a ver’. Podemos todavía llegar a un, no acuerdo, pero sí un entendimiento, porque los puntos que él representa son importantes para el Movimiento Regeneración Nacional. Yo no lo veo fuera de Morena”, manifestó.

En conferencia de prensa, hizo una convocatoria a la unidad en torno a la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum.

“Aprovecho también el espacio para hacer un llamado a la unidad, respecto al proceso que se vivió el día de ayer, donde la doctora Claudia Sheinbaum es ya la nueva coordinadora de la defensa de la transformación en México.

“Los senadores hemos estado conversando y vamos a seguir cerrando filas para sumarnos al esfuerzo en toda la República Mexicana. Son momentos de unidad y el día de hoy hay un acto importante, en el que el presidente ha anunciado la entrega del bastón de mando simbólico , para entregar este bastón del movimiento de transformación que ha encabezado el presidente en estos cinco años y el año 2018 y previo a ello también; ahora le toca esa responsabilidad del movimiento a la doctora Claudia Sheinbaum”, declaró.

