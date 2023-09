Logra Sheinbaum triunfo holgado, 4T la encumbra...

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió ayer en la coordinadora nacional de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata presidencial para las elecciones del 2024, tras ser ungida luego de obtener un triunfo holgado en las preferencias de las cinco encuestas aplicadas en el proceso interno de Morena.

Tras revelarse los resultados, arropada por cuatro de los otros cinco contendientes y las cabezas de las dirigencias nacionales de Morena, del PT y del Partido Verde, la morenista dijo que todas y todos son necesarios en el movimiento al que representa, por lo que aseguró que las puertas estarán abiertas y no se van a cerrar.

Los resultados fueron presentados por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y por el presidente del Consejo Nacional de ese partido, Alfonso Durazo, quienes apuntaron que Sheinbaum Pardo obtuvo preferencias de entre 39 y 41 por ciento, entre 14 y 15 puntos arriba del segundo lugar, Marcelo Ebrard, quien no estuvo ya presente en ese momento, después de que se desmarcó del proceso.

La exmandataria se dijo emocionada tras el proceso, por lo cual agradeció a todos los contendientes. “Aquí necesitamos de todos y de todas. Quiero decir también que la unidad es fundamental y que las puertas siempre están abiertas y que nunca se van a cerrar. Hoy ganó la democracia, hoy decidió el pueblo de México y soy la coordinadora nacional en defensa de la Transformación”, exclamó.

Gráfico

Tras mencionar que “no hay ni un minuto que perder”, Sheinbaum Pardo anunció que desde este jueves, cuando comienza oficialmente el proceso electoral 2023-2024, se llevará a cabo una reunión para arrancar con el proceso interno rumbo a la elección.

“Hoy tenemos un movimiento vivo que quiere seguir trabajando por la transformación de nuestro país, así que no hay tiempo que perder y vamos a seguir trabajando. Vamos a ganar el 2024, las diputaciones, las senadurías, las gubernaturas y va a haber Presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación”, dijo.

Antes de su discurso, el resto de las corcholatas cerraron filas con Sheinbaum y con el proceso interno de Morena. El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López; el senador con licencia Ricardo Monreal; el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña y el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco, le alzaron la mano, luego de haber reconocido que los resultados no les favorecieron, y se comprometieron a sumar para que el proyecto gane el próximo año.

López Hernández calificó el proceso como una “lección” que mostró la “razón” que tenía el Presidente sobre que el pueblo decide, y afirmó: “Ahora nadie sobra”.

Además de apuntar que no hubo “dispendio” en su recorrido, Monreal Ávila pidió que no deba ganar la arrogancia ni el exceso de optimismo, e hizo un llamado, incluido al ausente, Marcelo Ebrard, “porque ahora todos se necesitan”. Además, aseguró a Sheinbaum que “estaré luchando donde esté para que logremos la 4T”.

El petista Fernández Noroña dijo no tener ningún reclamo, a pesar de haber “dado todo, a contracorriente”, y también mandó un mensaje a la oposición para que “no se haga ilusiones; tiene bien ganado su lugar en el basurero de la historia”.

Gráfico

El ecologista Manuel Velasco aseguró que el proceso para él fue una gran experiencia de vida y agregó que “con la frente en alto” reconocerá los resultados.

Al inicio, Mario Delgado sostuvo que el proceso “ha sido posible gracias al compromiso de miles de simpatizantes que, una y otra vez, han sacado adelante a este movimiento”.

Por su parte, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, dijo que la tarea de la coordinadora es ahora encabezar la continuidad en la Cuarta Transformación iniciada por el Presidente.

Monreal ocupa último sitio y Noroña repunta

La exmandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo ganó las cinco encuestas de Morena con preferencias entre 39 y 41 por ciento, mientras que el último lugar fue para el excoordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Las casas encuestadoras encargadas del ejercicio guinda fueron CEES, que fue la responsable de la encuesta “madre” —la del partido— mientras que Heliga, Buendía, De las Heras y Mercadei fueron las espejo.

En todas, el primer lugar lo ocupó Sheinbaum Pardo con porcentajes de 39.4, 40.5, 36.6, 41.1 y 39.3 por ciento, respectivamente.

Con 15 puntos abajo en promedio se ubicó el excanciller Marcelo Ebrard, quien desde temprano acusó irregularidades, con preferencias del 25.6, 25, 26.1, 26.4 y 25.9 por ciento.

El tercer lugar fue para el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien estuvo muy cerca el diputado del PT con licencia, Gerardo Fernández Noroña, quien logró repuntar de los últimos lugares en los que se encontraba al inicio del proceso.

Sus porcentajes se ubicaron en 12.2, 9.9, 11.7, 9.3 y 10, mientras que el tabasqueño obtuvo 10, 12.2, 11.1, 10.9 y 11.7 por ciento.

En quinto lugar se posicionó el exgobernador chiapaneco Manuel Velasco con porcentajes del 6.3, 6.7, 8.6, 6.9 y 7.3.

Y el último puesto fue para el excoordinador morenista en la Cámara alta, Ricardo Monreal, al obtener 6.5, 5.7, 5.9, 5.4 y 5.8 por ciento. El legislador zacatecano admitió su posición y recalcó que en su recorrido por el país no se cometieron gastos elevados para promover su imagen.

Seguidores de Claudia llegan al Ángel para celebrar su candidatura

Al grito de “¡Sheinbaum, coordinadora! y ¡presidenta, presidenta!”, la gente se arremolinó eufórica en la sede del World Trade Center (WTC) luego de darse a conocer la noticia de que Claudia Sheinbaum ganó el proceso interno de Morena y será la virtual candidata presidencial.

De inmediato, el mariachi comenzó a entonar el “México, lindo y querido”, mientras la gente no paraba de llegar al sitio y de abrazarse y gritar consignas contra Xóchitl Gálvez.

“Ahora vamos por ti, Xóchitl. Ya la hicimos”, se escuchaba entre la multitud de simpatizantes, que se congregó afuera de la torre localizada en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

En el momento de éxtasis, coreaban el nombre de Andrés Manuel López Obrador y aprovechaban para ondear las banderas que previamente les regalaron y que surgieron quién sabe de dónde.

Sheinbaum celebra con sus simpatizantes, afuera del WTC. Foto: Cuartoscuro

Entre las bocacalles y desde la Avenida de los Insurgentes comenzaron a salir grupos de personas con carteles, mantas y cartulinas, que fueron acompañadas por el clásico grito de “¡sí se pudo!”.

“Ya tenemos coordinadora, vamos a ganar”, dijo la diputada de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, Olga Chávez, quien se dio cita con un nutrido grupo de personas.

En un abrir y cerrar de ojos, la calle frente al WTC se llenó de simpatizantes, que vestían camisas que llevaban estampada la leyenda “Es Claudia, ganamos”.

No bastaban las calles y las personas se subieron a las marquesinas, postes y anuncios para sacar imágenes del momento. “Es mujer, es mujer, la coordinadora es mujer”, recitaban.

Una vez que se terminó la conferencia de prensa con la que los dirigentes de Morena anunciaron su triunfo, Sheinbaum salió hacia la calle en medio de un tumulto y donde una nutrida ola de gente ya la esperaba con porras y gritos de aliento.

A la salida, el auto de mil batallas de la exjefa de Gobierno ya esperaba para llevarla a festejar, mientras que sus simpatizantes se arremolinaron para tomarse una fotografía del momento histórico.

“Por fin vamos a tener presidenta, qué emoción, nos va a ir mejor”, dijo una mujer, entre lágrimas.

Al ver a la multitud, Claudia Sheinbaum subió a la camioneta de una televisora, donde agradeció la presencia de sus simpatizantes y refrendó que lo más importante es seguir convocando a la unidad de su movimiento.

Los asistentes aguantaron la lluvia que cayó por la tarde. Foto: Especial

“Va a empezar a haber tareas, ya que se nombró a la coordinadora. Vamos a seguir trabajando todos los días, porque se lo debemos al pueblo de México, que quiere que continúe la Cuarta Transformación”, destacó.

Al grito de “¡es un honor estar con Obrador!”, adelantó que ganarán en el 2024, porque la gente así lo quiere, además de reconocer al Presidente de la República.

Antes de irse, pidió a la gente darle espacio, ya que fue tanta la cantidad de personas que se dio cita, que no podía abordar su automóvil.

El auto se enfiló hasta perderse y los simpatizantes poco a poco comenzaron a abandonar el lugar, no sin antes acompañar a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, a quien también le gritaban: “¡Jefa de Gobierno, Jefa de Gobierno!”.

El tráfico vehicular, que casi durante todo el día se vio desquiciado en esa zona, por la vendimia de cientos de productos de Morena, regresó a la normalidad en un santiamén, en una zona que acabó con montículos de desechos; tantos, que hasta los agentes de tránsito recogían las pancartas y cartulinas que dejaron las personas.

La concentración reunió aproximadamente a mil personas de las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Azcapotzalco, entre otras, así como a diputados federales y locales, que no perdieron oportunidad para sacar imágenes del momento.

Atrás quedaron las muestras de apoyo de un día intenso en Morena, que llevó a la aspirante favorita rumbo al 2024; ahora, como dijeron, a prepararse para la candidatura, que también será intensa.

Cerca de las 20:00 horas, diferentes simpatizantes de la ahora futura candidata a la presidencia llegaron a la avenida Reforma y se congregaron en el Ángel de la Independencia para continuar el festejo.

Gobernadores de la 4T respaldan el proceso

Al respaldar el proceso interno de Morena donde no tuvieron injerencia y respetaron a los seis contendientes, los 22 gobernadores y gobernadoras del partido aseguraron que la encuesta para elegir al coordinador de los Comités de Defensa de la 4T fue inédita porque desterró de tajo prácticas antidemocráticas y contribuye al avance democrático en México.

En un desplegado suscrito por los mandatarios emanados del partido, aseguraron que a la luz de los resultados quedó demostrado que el movimiento de transformación sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la mayoría de los mexicanos les confiaron con la elección en 2018 del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expresaron que el proceso cumplió plenamente con las reglas y objetivos que el Consejo Nacional estableció en la convocatoria correspondiente, pues fue un ejercicio transparente, democrático, unitario y sobre todo participativo, factores determinantes para sus buenos resultados.

“Que particularmente las gobernadoras y los gobernadores, cumplimos con la regla de ni injerencia en el proceso y de respeto a cada uno de los seis contendientes, y que una vez conocidos los resultados habremos de expresar nuestro absoluto respaldo a quien el pueblo haya apoyado de manera más amplia para conducir los trabajos de los Comités de la Defensa de la 4T.

”Hemos sido testigos de un proceso inédito, que destierra de tajo prácticas antidemocráticas y que representa por sí mismo una contribución histórica al avance democrático de nuestro país”, añadieron.

Hicieron un reconocimiento al gran esfuerzo y las aportaciones de quienes se propusieron encabezar el liderazgo del movimiento, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

“El levantamiento de la encuesta terminó este martes y ahora corresponde contar las simpatías que cada aspirante despertó en el ánimo de la gente”, dijeron.

También reconocieron a las instancias organizativas de esta etapa del proceso interno: Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, ya que se han conducido con absoluto apego a los principios democráticos.

Ebrard denuncia irregularidades y abre vía para salir del partido



Marcelo Ebrard terminó ayer en un “punto sin retorno” y con un estrecho margen de acción, después de que cuestionó el proceso de Morena para designar a su virtual candidato presidencial. El aspirante denunció irregularidades en la encuesta para ese fin, reclamó su reposición, abandonó la parte final del proceso y, al final, dijo sentirse orillado a salir de su partido, después de no encontrar respuesta a sus demandas.

“Me están orillando a elegir entre seguir en Morena o defender lo que creo y voy a defender lo que yo creo”, anticipó el exaspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, en una entrevista con Radio Fórmula.

A pesar de colocarse en un callejón en el proceso interno de Morena, el excanciller no descartó buscar la Presidencia de la República por otra fuerza política y dijo que el lunes discutirá ése y otros temas con sus simpatizantes, en una asamblea a la que convocó con carácter de urgente, con el fin de definir las próximas acciones que realizarán para defender su posición en el partido.

Lo que sí descartó es aceptar una posición en el Congreso de la Unión para la siguiente legislatura. Mencionó que su posición no es un capricho, pues dijo ser un hombre de Estado, aunque aclaró que “todo tiene un límite”.

Los señalamientos que desde hace meses había hecho el excanciller sobre una supuesta inequidad en la contienda y preferencia por otros aspirantes, incluso con apoyo de instituciones federales y estatales, tuvo ayer su clímax, cuando Ebrard Casaubon y su equipo denunciaron inconsistencias en el levantamiento de la encuesta, antes de que se llevara a cabo el conteo.

A pesar de las afirmaciones de la dirigencia de Morena, que ayer por la mañana presumió que el proceso interno marchaba “muy bien”, el equipo de Ebrard denunció irregularidades en la encuesta madre —a que realizó su partido—, que derivaron en la cancelación de paquetes con boletas y que, dijeron en ese momento, “ponen en riesgo el proceso democrático”.

Marcelo Ebrard y Martha Delgado en conferencia de prensa, ayer. Foto: Cuartoscuro

En un hotel cercano al World Trade Center (WTC) —éste último donde se darían a conocer más tarde los resultados—, donde se mantuvieron acuartelados, representantes del aspirante señalaron que identificaron múltiples incidencias, y entre ellas destacaron que la información de las boletas no corresponde a la de los paquetes, y que algunos levantamientos sólo se hicieron entre el encuestador y el representante del aspirante que propuso la casa encuestadora.

Derivado de ello, Ebrard pidió reponer el proceso, situación que no fue escuchada por la dirigencia de Morena. “Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos que esto debe reponerse. Es decir, ya no tiene remedio”, explicó.

Señaló que, “por desgracia, encontraron incidencias en una proporción muy superior a lo que habíamos previsto”, esto es, una incidencia de 14.4 por ciento de urnas canceladas.

El equipo de Marcelo Ebrard, encabezado por Martha Delgado, aseguró que “esa incidencia” era muy alta y podía variar en el resultado final, por lo que era una obligación revisar el proceso. “Hay un índice de anulación de las urnas que resulta preocupante”, acusó.

Incluso, dijo, la sustitución de las secciones que no pudieron por alguna razón ser encuestadas, es otro factor adicional, en gran medida. “¡No estás solo, no estás solo!”, era el grito de sus simpatizantes, que en todo momento lo acompañaron.

La situación de tensión e inconformidad escaló cuando Malú Mícher, una de las coordinadoras del equipo de Ebrard, intentó ingresar al WTC, pero guardias de seguridad lo impidieron a golpes. Al respecto, el excanciller calificó a Mario Delgado y a Alfonso Durazo como cobardes.

“Vamos a levantar un acta porque es una vejación la que han hecho hoy (ayer) con la policía. Y qué cobarde Mario Delgado y Durazo, y todos los que están ahí dentro”, manifestó.

Por lo anterior, el excanciller decidió retirar del conteo final a sus representantes, y él mismo se ausentó de la reunión en la que fueron presentados los resultados.

No obstante los hechos suscitados, la senadora Malú Mícher fue clara al señalar que “no nos vamos a ir de Morena; formamos parte de esta familia; somos orgullosamente morenos, felices porque muchos llevamos años. Si eso es lo que quieren, no lo van a lograr, pero también hay diferencias; por ello, vamos a acompañar a Marcelo Ebrard porque merece respeto”.

Lamentó que se haya obligado a senadoras y senadores a legitimar un proceso que “no fue legítimo”.

A pesar de estas declaraciones, el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, dijo en la conferencia donde se dieron a conocer los resultados del proceso, que el resultado es definitivo.

El equipo de Marcelo Ebrard y el propio exaspirante ya no dieron más posturas sobre el final del proceso interno de Morena. Sólo se mencionó que el lunes perfilarían las acciones y los pasos que darán.

Ante esta duda, surgieron voces que ven una clara ruptura de Ebrard y sus simpatizantes con Morena, sobre todo porque ha querido llegar a la Presidencia desde hace años.

El expresidente del extinto Instituto Federal Electoral (IFE) Luis Carlos Ugalde mencionó que en la decisión que tomará el excanciller se vislumbra un rompimiento con su partido, ya que llegó a un punto sin retorno.

Oposición ve al guinda “moralmente derrotado”

La oposición capitalizó los argumentos de Marcelo Ebrard sobre irregularidades, para sumarse a los cuestionamientos al proceso interno de Morena para elegir a su coordinador de la defensa de la 4T, en el que resultó triunfadora Claudia Sheinbaum.

Acusaron que el proceso de elección guinda fue tramposo, violento y fraudulento, por lo que el próximo año este partido y sus aliados PT y PVEM, “están moralmente derrotados”, dijeron.

Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, se solidarizó con Ebrard en su petición de que se reponga el proceso interno de Morena, e incluso le preguntó: “¿A ti tampoco te cumplió AMLO? Únete a los millones de decepcionados. En este Frente Amplio te recibimos con el corazón, no con la fuerza pública”.

En sus redes sociales, planteó tres “netas”: “Estoy feliz, en 2024 México tendrá su primera presidenta; la contienda será de Estado contra ciudadanos; la esperanza sonríe de este lado y no la soltaremos”, al tiempo que lanzó una porra a Ebrard: “¡Marcelo aguanta, el pueblo se levanta!”.

Gráfico

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, se unió al apoyo a Marcelo Ebrard; sin embargo, aplaudió que Sheinbaum sea la candidata porque, dijo en redes sociales, “le guste o no a Obrador, tendrá que entregar el gobierno a Xóchitl Gálvez”.

Dijo al primer mandatario que “su corcholata perdió el gas, no entusiasma, no convence, no levanta ni levantará. Está muy claro: el régimen morenista apostará todo a la presión y movilización de sus clientelas electorales”. Por ello, “Ebrard, ánimo; aguanta, el pueblo se levanta y ya decidió que Xóchitl será la primera mujer presidenta de México”.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, sostuvo que el proceso interno de Morena resultó peor de lo esperado: “Tramposo, violento y fraudulento. ¡Es un circo y una farsa!”.

Dijo que, además de que “son incapaces e ineptos” para realizar su proceso interno, no tienen calidad moral para hablarle al pueblo, cuando no respetan ni a sus propios militantes.

Por su parte, Jesús Zambrano, presidente del PRD nacional, afirmó que el proceso interno de Morena es la crónica de un fracaso anunciado, debido a las irregularidades registradas.

“Las irregularidades mayúsculas, es decir, las trampas entre las corcholatas, expresan la crónica de un fracaso anunciado en el día del dedazo presidencial”, indicó.

Expuso que “en Morena están moralmente derrotados y divididos, evidenciaron que son incapaces de realizar procesos limpios. Les vamos a ganar en el #2024”.

El senador del Grupo Plural Emilio Álvarez Icaza escribió: “Vaya soooooorpresooota… El proceso ‘dedocrático’ terminó en una elección caracterizada por la corrupción. Es una derrota ética, política y traición a la historia que llevó a @PartidoMorenaMx al gobierno”.