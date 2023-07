No se encontró consenso, revira Jucopo

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Eduardo Ramírez, rechazó que este órgano legislativo haya incurrido en omisión al no nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que por mayoría determinó que la Cámara alta fue omisa en el nombramiento de los integrantes del pleno del Inai, el senador morenista argumentó que el problema es que no se ha encontrado el consenso.

“Bueno, propiamente no es una omisión. El Senado ha cumplido constitucionalmente con su función de nombrar a un comisionado, al tercer comisionado del Inai, y en ese sentido, no se encontró el consenso, por eso es que el órgano autónomo acude, a través de una acción ante la Suprema Corte, para que puedan sesionar. Sin embargo, al no encontrarse también un consenso en la Corte, returnan el proyecto y nosotros estaremos atentos a lo que resuelva la Corte”, dijo.

El morenista explicó que al retornarse el proyecto, el asunto no está resuelto, porque se retomará el tema del quorum con cuatro integrantes dentro del Inai, resolución que la Corte definirá en agosto.

“Nosotros sí cumplimos constitucionalmente, tan es así que tuvimos un conflicto a finales de abril para sacar el nombramiento y eso detonó en cancelar la sesión, toda vez que al momento de la votación no se alcanzó la mayoría calificada. Entonces ahí la Suprema Corte, en su resolutivo está fuera de contexto, porque el Senado sí cumplió cabalmente con esa responsabilidad”, aseguró.

El político chiapaneco dijo que si bien el Senado tiene la responsabilidad de nombrar a los comisionados que faltan, si no se tienen los consensos necesarios, nadie está obligado a lo imposible.

Aseguró que dentro de la convocatoria que ya se emitió existen perfiles de idoneidad; sin embargo, reconoció que ante la falta de consensos difícilmente se podrá convocar a un periodo extraordinario.