Eduardo Ramírez solicita licencia al Senado para buscar gubernatura de Chiapas

Para iniciar todo el proceso para participar como candidato de Morena a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez solicitó licencia al Senado de la República por tiempo indefinido, a partir de este jueves.

El día de hoy presento mi licencia como senador de la República en cumplimiento a los términos legales.



Regreso para dedicar toda mi pasión a construir en mi tierra el segundo piso de la Transformación.



¡Muchas gracias a todas y todos los que han sido parte de esta historia! pic.twitter.com/FLQcfC1uRH — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) February 1, 2024

MÁS INFORMACIÓN Eduardo Ramírez gana encuesta de Morena para ser coordinador de la Transformación en Chiapas

A través de un oficio dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Ana Lilia Rivera, agradeció a los chiapanecos por permitirle representarlos cerca de seis años “en esta honorable soberanía, cuya investidura siempre me esforcé por llevar dignamente en su beneficio y de la patria”.

Reconoció a las y los senadores de los diferentes partidos su patriotismo y su entrega por el bien de la República cuyo deber con el pueblo de México, “estoy seguro no se reduce al tiempo restante de la actual Legislatura, sino que, en este andar de la vida pública volveremos a encontrarnos, del mismo lado, en batallas renovadas por el bien de nuestro país”.

Ramírez destacó “tres de los innumerables acuerdos que construimos durante cinco años y medio en esta casa del federalismo, me favorecieron para asumir ahora más altas responsabilidades de mi vida pública: encabezar la histórica Comisión de Puntos Constitucionales, la Presidencia de la Mesa Directiva y la Presidencia de la Junta de Coordinación Política desde donde asumí la responsabilidad de corresponder, con reglamento en manos política y humanamente a todos y cada uno de mis compañeros y compañeras, con quienes me reitero agradecido por su confianza y amistad brindadas, al igual que con los excelentes servicios de las Secretarías parlamentaria y administrativa de esta Cámara Alta”.

El senador por Chiapas parafraseó al escritor Octavio Paz: “La tierra me llama. Mi camino continúa allá en el sur, donde la patria comienza y a donde me dirijo para, si el pueblo de Chiapas me otorga nuevamente su confianza, encontrarme con mi destino o, como dijo Octavio Paz, asumir un tiempo fechado con la historia. La tierra del jaguar siempre será su casa”.

En redes sociales, Eduardo Ramírez posteó: “El día de hoy presento mi licencia como senador de la República en cumplimiento a los términos legales. Regreso para dedicar toda mi pasión a construir en mi tierra el segundo piso de la Transformación. ¡Muchas gracias a todas y todos los que han sido parte de esta historia!“.

A partir de hoy, Ricardo Monreal asumirá de nuevo la coordinación del grupo parlamentario de Morena y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR