Ejecutivo acuerda con IP frenar alza de productos

Empresarios y distribuidores de alimentos acordaron con el Presidente Andrés Manuel López Obrador reforzar el plan antiinflacionario, cuyo objetivo es detener el alza en los precios de 24 productos de una canasta básica establecida por el Gobierno.

Luego de reunirse con el mandatario en Palacio Nacional, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), anunció que en los próximos días se anunciarán las nuevas medidas adoptadas para reforzar el plan anunciado en mayo pasado.

El funcionario reconoció que hay “una gran esperanza de trabajar en equipo para bajar la inflación, que es un problema mundial”, dijo, a su salida del recinto.

Agregó que no existen presiones para que los precios continúen su carrera alcista, por lo que confió en que, en breve, el precio de los granos “va bajando; entonces, ojalá no sólo no los veamos subir, sino que empecemos a ver una modesta baja”.

Se tiene control en energéticos, pero nos falta reducir los precios de alimentos

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

No quiso adelantar qué productos podrían reducir su precio, pues “será un anuncio que hará el Presidente, pero es un esfuerzo de todos”.

Sheffield Padilla señaló que, en los mercados internacionales, el precio del trigo y el maíz amarillo registran una baja, por lo que ésta debe reflejarse en los precios al consumidor mexicano.

Por la mañana, López Obrador aseguró que industriales de la masa y la tortilla se comprometieron a no aumentar sus costos, al menos hasta febrero.

“Se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir, bajar, los precios de alimentos, por eso tengo hoy esta reunión y vamos a tomar una serie de medidas, como buscar que no aumenten los precios de los básicos.

“Ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80 por ciento de la harina de maíz que se utiliza en las tortillerías. La otra empresa es Minsa que también está participando”, adelantó el Presidente.

Al encuentro con el Presidente acudieron alrededor de 20 empresarios, con quienes abordó medidas para contener la inflación en el país.

“Fíjense que es tan importante, tan importante la reunión, que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo. Vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes; entonces, una medida es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos”, enfatizó.

La Canasta del Bienestar contiene aceite de canola o maíz, arroz en grano, atún en lata, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile jalapeño, chuleta de puerco, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate saladet, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, papel higiénico, pasta para sopa, pollo entero, sardina en lata, tortilla de maíz y zanahorias.