Elba Esther Gordillo acusa a José Murat de estar detrás de pseudomaestros que violentaron su boda

La ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo aseguró que quien está detrás de los destrozos realizados en su boda religiosa por “pseudo maestros” fue el exgobernador de Oaxaca, José Murat Casab, quien gobernó en el Estado de 1998 a 2004.

“No lo puedo acusar (al exgobernador de Oaxaca, José Murat) porque no tengo pruebas. Pero lo que dijeron es que auténticamente venía de allí", dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

Lo anterior, luego de que se dio a conocer videos en los que integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizaron acciones de vandalismo en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca donde se llevó a cabo la boda de la ex líder SNTE, Elba Esther Gordillo con el abogado Luis Antonio Lagunas.

Elba Esther Gordillo detalló que pese de que fue un momento "bastante desagradable", con ayuda de los invitados rápidamente arreglaron el lugar y la boda religiosa se pudo llevar a cabo sin problemas.

Yo no entiendo, discúlpeme, no estoy en la vida pública. Sucedió conmigo algo que el tiempo irá esclareciendo, que realmente fue porque me opuse a una ley; no a una ley persé, sino a una palabrita que ahí está el testimonio histórico, donde dije que la permanencia era lo que no era válido