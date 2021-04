Elecciones 2021: Cancelación de registros, por incurrir en faltas graves, aclaró el INE

"La decisión del Instituto Nacional Electoral de sancionar con el retiro del registro a los candidatos no tiene que ver con los montos que no declararon, sino con la falta que establece la ley, si no les gusta, ¿por qué no lo cambiaron?", cuestionó Lorenzo Córdova a quienes criticaron estas medidas.

“Lo que es cierto es que la conducta ilícita no es el monto, la conducta ilícita que estamos conociendo -no le demos vueltas, no truqueemos las cartas- es simple y sencillamente la omisión de una obligación legal que es la de presentar por parte de las precandidatas y los precandidatos que han hecho algún tipo de proselitismo, el informe de gastos de campaña”, señaló el presidente del INE.

Durante la sesión extraordinaria de este lunes, en que el Consejo General del Instituto determinó ratificar el retiro de registro a dos candidatos a presidente municipal y nueve a diputados federales, Córdova Vianello cuestionó que los legisladores sabían de la gravedad de la falta y no hicieron nada para evitarla.

“El INE lo único que está haciendo es cumplir con lo que dice la ley, sería tanto como decir que por haber puesto la falta, la consecuencia de no presentar informes como la cancelación de registro es un ánimo adverso del legislador, bueno, aquí hay legisladores, ¿por qué no lo cambiaron?, por qué no lo cambiaron en su momento si creían que ésta era una falta que no merecía una consecuencia tan grave”, dijo el consejero electoral.

Lorenzo Córdova estimó que muchos de los candidatos sancionados intentaron hacer creer que no eran precandidatos para impedir que el INE fiscalizara, porque si hubieran confesado que estaban buscando un cargo, hubieran sido vigilados de forma más rigurosa.

Apuntó que se ha mencionado insistentemente en que “el asunto es de 5 mil o de 10 mil pesos, no, eso es lo que la autoría electoral detectó sin haber hecho una revisión de los gastos de cada una de estas personas, ¿por qué? Porque estas personas desde el principio no le indicaron a la autoridad su carácter de precandidatos y realizaron actos de proselitismo”.

El Presidente del INE agregó que “la fiscalización se impidió, nadie puede saber a ciencia cierta cuánto se gastó ni mucho menos de dónde vinieron los recursos, es algo gravísimo; por eso, el Legislador puso en la ley esta consecuencia que es gravísima”.