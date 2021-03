Elecciones 2021: PAN respalda a INE en suspensión de candidaturas de Morena

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, dio su total respaldo al Instituto Nacional Electoral (INE) y confió en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de el resultado final que confirme la suspensión de las candidaturas de Morena.

Violentaron las reglas, Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón no presentaron su reporte de gastos de precampaña, fueron requeridos, es la amonestación, fueron requeridos para que lo hicieran, no acudieron a presentar su reporte de gastos de campaña y la ley marca que, si no se presenta el reporte de gastos de precampaña, es una sanción grave, y la única sanción grave que hay es la pérdida de registro. La ley es la regla y es para cumplirse, le guste a quien no le guste