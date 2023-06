'No se está eligiendo precandidato': AMLO rechaza actos anticipados de campaña en Morena 

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que el proceso interno de Morena represente actos anticipados de campaña, pero advirtió que al que quiera pasarse de listo “le va mal”.

Durante la conferencia de prensa mañanera descartó que se vaya a incurrir en alguna ilegalidad, porque el partido no va a elegir a un precandidato, sino al coordinador del Comité de Defensa de la Transformación.

No se está eligiendo al precandidato

Comentó que una vez que en septiembre se dé a conocer al coordinador o coordinadora, entonces tomará la “batuta” para encabezar todo.

"No están eligiendo al precandidato, es un coordinador o coordinadora de la Transformación, es quien va a dirigir el movimiento de Transformación hacia adelante, la Defensa de la Transformación. La verdad es que yo en septiembre, que den a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador o coordinadora del movimiento de transformación, pues ya, hay una dirigente, hay un dirigente, y él tiene ya la batuta para encabezar todo (…)", explicó.

El presidente señaló que "uno de los acuerdos que se tomaron es que gobernadores, el presidente, no podemos apoyar a nadie ni hablar mal de nadie, entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que haya una coordinadora o un coordinador de Defensa de la Transformación", declaró.

Oposición también alista las reglas para definir a su candidato

El presidente López Obrador hizo una recomendación, que, dijo, no sólo aplica para los simpatizantes y militantes de Morena, pero puntualizó que en esta etapa nadie debe menospreciar al pueblo ni pasarse de listo.

"Hay mucha politización en el pueblo de México y no deben de menospreciar el nivel de concientización del pueblo. El que anda queriéndose pasar de listo le va mal, esto es un consejo para todos, porque la gente está observando y está muy avispada, muy despierta, muy consciente, muy politizada, muy empoderada, entonces al que ve, hombre o mujer, queriéndose pasar de listo, estoy seguro que le va a perder, si le tenía, simpatía", aseveró el presidente.

En este contexto, el Presidente de la República cuestionó si la oposición ya presentó las reglas para definir a su candidato, y aseveró que "nomás que no quieran venir a hacer campaña aquí", a las mañaneras.

"Escuché, a lo mejor no era cierto, de que el presidente del PAN (Marko Cortés) había anunciado que ayer iba a dar a conocer las reglas para elegir al candidato del bloque conservador, ¿no dieron a conocer nada?", cuestionó.

