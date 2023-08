Encargado de libros ofrece defenderlos con la vida; PAN a papás: Deséchenlos

Marx Arriaga, director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y artífice de los nuevos libros de texto gratuitos que han sido cuestionados por errores hallados y por un supuesto adoctrinamiento ideológico en sus contenidos, retó a los críticos de los textos, al señalar que por defender estos materiales está dispuesto a dar la vida. “Vengan por ella”, desafió.

En Twitter, Arriaga Navarro resaltó que en algunos medios de comunicación se mencionó que el hecho de distribuir los textos, a pesar de los recursos legales que lo impiden, podría derivar en nueve años de prisión para los “responsables” de los nuevos materiales.

“Amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM (Nueva Escuela Mexicana), por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella, pero eso sí, no me van a encontrar arrodillado… ¡Me encontrarán trabajando!”, escribió.

Amenazaron con 9 años de prisión. Por la NEM, por los libros, por la reivindicación del maestro, no doy 9 años, doy la vida. Vengan por ella

Marx Arriaga, Director general de Materiales Educativos de la SEP

La publicación fue acompañada por una fotografía de Genaro Vázquez Rojas, exlíder magisterial, que durante la década de 1960 se identificó como opositor político al gobierno guerrerense y posteriormente conformó un grupo armado.

Sobre la imagen se leía la frase: “Lograr la liberación de México y una patria nueva, o morir por ella”.

Al responder a un comentario del expresidente Felipe Calderón, le compartió imágenes de algunas páginas de los nuevos libros donde se critica la gestión que hizo durante su sexenio en materia de seguridad y educación.

Dichas páginas refieren que la administración calderonista estuvo marcada por la guerra contra el narcotráfico, el crecimiento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos.

Gráfico

También se le acusa de desarrollar programas antisociales y antilaborales, como la reforma a la Ley del ISSSTE, con la que se canceló la jubilación generacional e impuso las cuentas individuales y la Afore (Administradora de Fondos para el Retiro).

También compartió fotografías de libros utilizados en otras administraciones, en los que se resaltaban acciones de los gobiernos priistas, a los que se destacaba por haber dado “estabilidad política al país y unificar los distintos grupos revolucionarios en conflicto…”.

“Empiezo a compartirles hojas interesantes de los libros de texto de la Vieja Escuela Mexicana que tanto añora @RicardoAnayaC, @FelipeCalderon o @ClaudioXGG. Aquí una de sus editoriales preferidas y la manera como abordaban ‘las bases del crecimiento económico’”, expuso Arriaga Navarro.

Sus declaraciones en defensa de la nueva familia de libros se incrementaron, a raíz de las críticas y cuestionamientos expresados por investigadores académicos y políticos de oposición.

Apenas el viernes, se expresó sobre la fe de erratas que se publicó respecto a los libros del ciclo escolar 2013-2014, para corregir fallas identificadas. Marx Arriaga comentó que en cuanto se superen las “amenazas legales”, se hará algo similar.

“En su momento, cuando se superen las amenazas legales, se hará. Hoy, al igual que tú, espero pacientemente a que todo sea oficial. Mañana, el gran debate sobre lo que se alcanzó, lo que falta y lo que se debe corregir”, dijo, en respuesta a un internauta que abordó el tema.

Ese mismo día dijo, a quienes se han pronunciado en contra del proyecto, que tienen un mes para detener la Nueva Escuela Mexicana.

“Al que lucró con la educación, a los que traficaron con influencias; a las editoriales que especularon con los libros de texto, despreciando el fomento a la lectura... En fin, a los que aman las políticas neoliberales. Tienen justo un mes para detener la NEM. Tic, tac, tic, tac”, expresó.

PAN pide a los padres desechar libros de SEP



El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que acate la resolución judicial para detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos que, se busca implementar en el ciclo escolar 2023-2024, próximo a comenzar.

Además, pidió a los padres de familia que “desechen” los libros que sus hijos recibirán o al menos “les quiten las hojas de los libros que consideren que no son convenientes para la educación de sus niños”.

El político opositor acusó al Gobierno federal de no querer un pueblo preparado, pero sí “adoctrinado para poderlo manipular”, y señaló que la autoridad “odia la ciencia y la cultura”.

“El Gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional”, apuntó en un comunicado.

También reclamó que en la elaboración de los libros no se consideró la opinión de madres y padres de familia y que, presuntamente, se busque imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia.

“Sin tomar en cuenta a la sociedad y en contra de la ley, los libros fueron escritos en lo oscurito; el Gobierno decretó como reservada hasta 2028 la información referente a su redacción”, acusó.

Cortés Mendoza insistió en que la dependencia violó un amparo y un mandato judicial al imprimir los materiales, que, resaltó, tienen varios errores y a los que llamó “cartillas de propaganda ideológica”.

“Nuevamente el Gobierno de López Obrador miente al decir que no hay impedimento legal para distribuir los libros de texto. Los libros ni siquiera debieron imprimirse; se imprimieron desacatando una orden judicial”, afirmó.

El panista añadió a los reclamos que mientras se impulsa el nuevo modelo educativo, un millón y medio de niñas y niños se quedaron sin vacunas del cuadro básico y sin escuela.

Quien también criticó los nuevos libros es Xóchitl Gálvez, al mencionar que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en lugar de ayudar a que los estudiantes mexicanos tengan un buen futuro, son una herramienta de “politiquería”.

A través de sus redes sociales, la aspirante a ser la responsable de construir el Frente Amplio por México reprochó que desde el Gobierno se busque condenar a México a la ignorancia.

Por ello, la también senadora de Acción Nacional se expresó en favor del “aspiracionismo”, al impulsar una educación de calidad, brindándoles a las nuevas generaciones diferentes alternativas.

“En lugar de dar herramientas a los jóvenes para que tengan un buen futuro, los nuevos libros de texto de la @SEP_mx serán una herramienta más de politiquería. ¡Basta de condenar a México a la ignorancia! Debemos apostarle a que las próximas generaciones puedan trabajar en robótica, ciencia, ingeniería e inteligencia artificial. ¡Sí al aspiracionismo con educación de calidad!”, manifestó en Twitter.

Además, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, criticó la sugerencia de Marko Cortés para destruir los libros y planteó que, en lugar de ello, los padres los revisen junto a sus hijos para formar ciudadanos críticos.

“Estaba mal que los libros ensalzaran al PRI y está mal que hoy lo quieran hacer con Morena. Hay que diferenciar entre educación y propaganda”, comentó en redes sociales.

Abordan “humanismo, no comunismo”



Mario Delgado, líder nacional de Morena, se sumó a la defensa de los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al asegurar que, contrario a lo que dice la oposición, los materiales hablan de “humanismo, no (de) comunismo”, y criticó que su homólogo del PAN, Marko Cortés, invitara a padres de familia a quemar los materiales.

“Son libros de texto que hablan del humanismo, que se habla de los derechos que tenemos los mexicanos. No se trata de comunismo, como dice la oposición. Nuevamente están malinformando en complicidad con algunos comunicadores.

“Durante muchos años dijeron que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, se corrió el riesgo de que México cayera en el comunismo. No pudieron acreditar su fantasma del comunismo, y lo que hemos visto no tiene nada que ver con el comunismo, no es comunismo, es humanismo, contar la verdad no es ningún acto comunista”, refirió en conferencia de prensa.

El dirigente partidista destacó que la política económica y de bienestar del Gobierno ha dado muy buenos resultados, por lo que en ningún lado se acredita que haya un “riesgo del comunismo”.

“Lo que ha quedado demostrado son los resultados de la política económica del Presidente como la pensión para los adultos mayores, las becas para los niños, los apoyos para las personas con discapacidad, la transformación del sistema de salud, y reducir la desigualdad en nuestro país”, dijo.

Delgado Carrillo se refirió a la postura del dirigente del PAN, que llamó a romper los materiales: “El señor está pidiéndole a los padres de familia que destruyan los libros de sus hijos. Vean el nivel en el que está la derecha mexicana. Es realmente escandaloso. Es una campaña más para tratar de malinformar a la población, ahora metiéndose con los niños y con los libros de texto”.

Adán arremete contra PJ por libros de texto

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, arremetió en contra del Poder Judicial al señalar que sus integrantes en diversos espacios no tienen derecho a frenar la distribución de los libros de texto gratuitos, como lo instruyó este lunes una jueza federal.

Durante su asamblea informativa en el estado de Chiapas, el aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación insistió en afirmar que el próximo año habrá una reforma al Poder Judicial, pues acusó que en México “la justicia se vende al mejor postor”.

En ese sentido, dijo a los asistentes a su evento que esto terminará con la decisión que la población tome en 2024.

“Aquí en Chiapas todavía sucede lo mismo y eso es lo que queremos que cambie, que haya justicia para todos, pobres o ricos. Justicia para el pueblo de México y ustedes van a decidirlo con su apoyo el año próximo. No se les olvide”, dijo.

En este contexto, López Hernández mencionó que “una jueza” quiere echar atrás el proyecto educativo de esta administración, al que describió como humanista y por el que 31 millones de mexicanos votaron por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Creímos, creemos y seguiremos creyendo en un proyecto de transformación. Y ninguna ministra, ningún ministro, ningún juez, ningún magistrado tiene el derecho de intentar detener la distribución de los libros de texto gratuitos. Ese no es el México por el que luchamos tanto, pero ellos, aliados a los intereses de los que no quieren al pueblo, no quieren al movimiento, intentaron detener el Tren Maya, detener el Aeropuerto de la Ciudad de México, Felipe Ángeles, en el colmo del absurdo, querían detener jurídicamente los programas sociales. Eso no, nunca más y se los digo aquí: vamos a defender con todo a la educación pública, laica y gratuita, a los maestros y a los alumnos”, exclamó.

Miles firman petición para frenar reparto del material



Una petición para que se frene la distribución de los nuevos libros de texto para preescolar, primaria y secundaria ha recabado más de 66 mil firmas.

La solicitud planteada por medio de la plataforma change.org por parte de la investigadora en el Cinvestav, Alma Maldonado, demanda no frenar la repartición sino también volver a utilizar los libros anteriores en lo que se resuelven los temas legales que envuelven al nuevo proyecto .

Este lunes, una jueza federal dio un plazo de 24 horas para que las autoridades correspondientes demuestren que los materiales se apegaron al marco legal para la producción de los libros —cuya distribución se debía frenar hasta concluir el asunto— como lo instruyó desde la suspensión otorgada hace más de un mes a la Unión Nacional de Padres de Familia.

Sin embargo, el lunes la dependencia respondió que ya cumplió de manera “escrupulosa” y la titular de la misma, Leticia Ramírez Amaya confirmó que los libros ya se encuentran en los almacenes de las zonas escolares, listos para ser entregados.

En la petición planteada por Alma Maldonado se apunta que este proceso no debe continuar mientras el contenido “no pase por una revisión de expertos en las didácticas y disciplinas correspondientes, así como de grupos docentes con experiencia en el aula y de diseñadores profesionales”.

La solicitud ya alcanzó las 66 mil 944 firmas hasta la tarde de ayer. Algunos de los comentarios de los firmantes critican el proceso impulsado por la SEP y lo acusan de no fomentar una educación científica.

“Nuevamente se va a responsabilizar al personal docente de implementar ocurrencias sin el apoyo y tiempo suficientes. ¿Cuál es la prisa?... Esto hará que las brechas de desigualdad existentes se agranden (...) la prioridad debería ser una educación de calidad”, se expuso.

Preocupan a científica errores en materiales



Lástima, tristeza y preocupación fue lo que expresó Julieta Fierro Gossman, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, y una de las divulgadoras de la ciencia destacadas a nivel nacional e internacional, tras conocer algunos de los errores identificados en los nuevos libros de texto gratuitos, al explicar la composición del sistema solar.

En entrevista con La Razón, la astrónoma mexicana dijo estar preocupada porque en el contenido que ha podido conocer de los nuevos materiales, notó una ratificación de mostrar a la ciencia como una disciplina difícil de entender y que abonará a que las y los alumnos no se acerquen a ella.

“Yo soy de la opinión de que la ciencia no tiene que ser algo que se aprenda de memoria, sino que tiene que ser interesante, lógica y apasionante, que se pueda aprender de manera sencilla y creo que esta gráfica justamente es muy confusa”, dijo.

La científica galardonada por la UNESCO criticó una infografía supuestamente plagiada y contenida en un libro de quinto de primaria, en la que se expone la composición del sistema solar, pero con datos incorrectos sobre nombre, posición y origen de los planetas.

“Esta gráfica justamente es muy confusa, refleja, refuerza la idea de que la ciencia es difícil; hay una serie de elementos que no se definen y el dibujo del Sistema Solar pues tiene errores. Sí me dio mucha tristeza”, declaró.

Fierro Gossman señaló que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debió acercarse también a personas expertas en la materia para revisar y corregir errores, pues mencionó que éstos se le dan “a todo el mundo”.

“Qué lástima, porque los países que están prosperando son los que tienen ideas nuevas, frescas, que entrenan a sus alumnos en la ciencia, la tecnología, en nuevas habilidades.

“La base del bienestar de la humanidad ha sido el conocimiento. Qué lástima que estos libros muestran a la ciencia así… un libro confuso no le ayuda al estudiante a aprender”, insistió.

La astrónoma dijo que tomar una postura radical, sobre lo que se debe enseñar, no es lo adecuado, por lo que llamó a reenfocar los esfuerzos.